La comissió de treball d’empresàries i directives ACEB Suma de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà celebrarà el dijous 29 de setembre el seu acte anual, que es farà al Convent de Sant Francesc a les 7 de tarda.

La convidada d’enguany és l’artista berguedana Lydia Canals, que serà l’encarregada de fer reflexionar els assistents sobre el paper de la dona en el món de l’empresa. L’actriu oferirà una performance amb la qual explicarà l’evolució de la carrera professional d’una empresària.

L’acte també inclourà parlaments, la memòria anual d’activitats de l’ACEB Suma i s’hi presentarà la nova escola del Berguedà per a empresaris per donar eines per al lideratge i la gestió, una iniciativa conjunta de la comissió ACEB Sumai el Consell Comarcal del Berguedà que arrencarà a la tardor. L’acte, que és gratuït però requereix que els interessats s’hi incriguin a l’enllaç https://bit.ly/3RdLjrw, acabarà amb un petit refrigeri i un espai de networking i de trobada entre els assistents.