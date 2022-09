L’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central impulsa els premis per treballs de recerca de batxillerat sobre aspectes de la història del cooperativisme a la Catalunya central, organitzats conjuntament amb el Museu del Ter. Es tracta de tres premis destinats a alumnes de centres educatius de les comarques centrals que cursin batxillerat i que finalitzin el treball de recerca al curs 2023-24.

Es doten amb un total de 600 euros, un de 300 euros i dos de 150 euros, a gastar en productes de cooperatives de la Catalunya central. Els treballs es podran presentar fins al 15 de febrer del 2024 i el veredicte es farà públic al cap de dos mesos.

Les cooperatives que participen als premis ofereixen productes com ara cursos i tallers de la discogràfica manresana Propaganda pel Fet, llibres de les editorials Tigre de Paper, també de Manresa, i Pol·len edicions – amb seus a Sant Cugat del Vallès i Manlleu–, marxandatge de Txarango i productes de l’agrobotiga i visites al Celler Cooperatiu d’Artés, entre d’altres.

Els treballs que es presentin han de tractar sobre temes relacionats amb la història del cooperativisme en qualsevol comarca o municipi de la Catalunya central: un estudi sobre una cooperativa, una biografia d’una persona cooperativista o un tema general en un territori més ampli com podria ser «habitatge i cooperatives», entre d’altres possibilitats. L’organització s’ofereix per proposar temes relacionats amb el territori o posar a disposició persones expertes per orientar alumnat i professorat, en cas que faci falta durant el procés d’investigació. Per participar a la convocatòria o demanar informació, cal contactar amb l’Ateneu a través del correu ateneu@coopcatcentral.cat.

Es valorarà que els treballs siguin aportacions originals, que tinguin un bon plantejament teòric, rigor metodològic i adequació de les fonts, a més d’aspectes estructurals i de presentació. El jurat estarà format per tres persones expertes en l’àmbit de la història i el cooperativisme designades per l’Ateneu i el Museu del Ter, que donaran el veredicte el mes d’abril del 2024. Pot concórrer al premi l’alumnat que cursi batxillerat en qualsevol centre d’ensenyament de les comarques del Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès.

L’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central anima a desvelar les experiències cooperatives d’un model econòmic i social carregat d’història. «En molts pobles i ciutats hi ha experiències cooperatives amb més o menys trajectòria que han servit per satisfer diferents necessitats i que han sigut canviants al llarg de la història», destaquen els impulsors de la iniciativa.

La convocatòria s’emmarca en un dels objectius estratègics de l’Ateneu, que és estendre els valors i les pràctiques de l’economia social i el cooperativisme al públic en general i a col·lectius específics com poden ser, en aquest cas, els joves.