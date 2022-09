La vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, va admetre ahir que la proposició de llei per introduir un nou gravamen sobre les comissions i interessos que cobra la banca podrà incorporar modificacions en la tramitació al Congrés dels Diputats després d’escoltar les possibles recomanacions del Banc Central Europeu sobre aquesta iniciativa legislativa a finals d’any. «Hem d’assegurar-nos que [el gravamen] no té cap impacte negatiu des del punt de vista de l’estabilitat financera», va dir la vicepresidenta Calviño en resposta a una pregunta durant un esmozar informatiu organitzat per Nueva Economia Fórum, a Madrid.

Segons Calviño, s’hi incorporaran els canvis que garanteixin «un gravamen adequat» i «una recaptació adequada» que permeti a l’Estat obtenir recursos per finançar mesures per ajudar famílies i col·lectius vulnerables en l’actual situació de crisi energètica i de pujada de preus. En principi, el Govern estima que el gravamen incorporat a la proposició de llei permeti ingressar 1.500 milions el 2023 (sobre els ingressos del 2022) i el 2024 (sobre els del 2023). Al final de cada any, el Banc Central Europeu (BCE) emet un informe sobre les conseqüències que determinades decisions legislatives dels països de l’euro poden tenir sobre l’estabilitat financera i de preus, dues de les qüestions que entren en el mandat d’aquesta institució europea. A finals de juliol, el governador del Banc d’Espanya va advertir sobre aquesta circumstància. Pablo Hernández de Cos va opinar que és difícil que el nou impost als bancs no afecti « el crèdit, els tipus d’interès o l’estabilitat dels bancs» i va dir que el BCE ha tingut generalment una opinió negativa sobre aquests impostos: «El que se sol·licita sempre des de la perspectiva del BCE és que un potencial imposat no afecti la transmissió de la política monetària, és a dir, que no afecti el volum de crèdit ni a les condicions de finançament i que tampoc afecti negativament l’estabilitat financera, és a dir, la capacitat de resistència dels bancs», va dir el governador en un fòrum organitzat per La Vanguardia a Barcelona.