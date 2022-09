La Cambra de l’Anoia ha programat gairebé una desena de cursos de formació per al proper semestre del curs 2022-2023. La corporació cameral anoienca ofereix programes formatius per fomentar el desenvolupament del conjunt de l’empresariat, així com dels autònoms i de la comunitat emprenedora.

Així, dels cursos que s’ofereixen a partir de finals de setembre destaquen els tallers formatius dedicats a gestionar l’eina de visualització de dades Power BI, per millorar les habilitats en Excel o actualitzar els coneixements en matèria reguladora d’exportacions. Tota la programació de cursos es pot consultar a https:// ja.cat/AnoiaFormacio22. Segons les dades de la Cambra, en la seva darrera edició formativa es van fer cinc cursos en què van participar més de 40 professionals en matèria de digitalització, comerç internacional, producció i logística, entre altres àmbits.