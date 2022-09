La Societat Espanyola d’Agricultura Ecològica arriba a Manresa el 6 i el 7 d’octubre amb el curs gratuït «Plantes bioindicadores: reconeixement i interpretació», que es farà a la finca can Poc Oli de l’Escola Agrària de Manresa. La formació és una col·laboració amb l’associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics. La tècnica i assessora de l’entitat, Neus Vinyals, assumirà les classes, que començaran el dijous a les 15.30h i s’acabaran el divendres a les 19h. El curs inclou els continguts bàsics per entendre com les plantes espontànies que surten als camps o als seus rodals poden ajudar a interpretar el tipus de sòl que tenim, cap a quin estadi evoluciona i quines pràctiques poden ajudar a millorar-lo. Les inscripcions es poden fer a agroecologia.net, al telèfon 961267122 o a jlmoreno@agroecologia.net.