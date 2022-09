Cristian Marc Huerta i Vergés, delegat del Bages-Berguedà-Anoia del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb), i el president de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages, Pere Ribera Sellarès, van signar dimecres un conveni de col·laboració per impulsar i facilitar la conservació i rehabilitació del parc edificat, «amb la màxima garantia de qualitat, seguretat i sostenibilitat, en benefici de les persones propietàries i les comunitats de propietaris, dels usuaris i de la societat en general», afirmen en un comunicat. L’acord tindrà una vigència inicial d’un any prorrogable de forma automàtica.

Totes dues entitats oferiran serveis per reforçar la seva col·laboració. Així, el Cateb posa a disposició de la Cambra i dels seus associats serveis d’informació i atenció per a persones propietàries i comunitats de propietaris. Amb aquest objectiu, es posaran en marxa accions de divulgació ciutadana, com sessions de divulgació sobre temes relacionats amb la conservació i la rehabilitació dels edificis i habitatges, atenció de consultes sobre conservació, rehabilitació i subvencions. També es crearà una borsa de tècnics rehabilitadors i un servei de validació col·legial, per garantir la correcció i integritat formal del treball i els controls establerts.

Per la seva banda, la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages es compromet a fer difusió activa entre els seus associats dels serveis que ofereix el Cateb i també farà sessions de divulgació i sensibilització sobre la conservació i la rehabilitació dels edificis i habitatges, així com de les subvencions adreçades als propietaris i comunitats de propietaris.

L’acord estableix la possibilitat de poder desenvolupar altres projectes, activitats o iniciatives relacionades amb l’àmbit de l’edificació, la rehabilitació i el manteniment, l’habitatge, l’urbanisme, la sostenibilitat i el medi ambient i altres matèries que siguin d’interès comú de totes dues institucions i dels col·lectius que representen, així com dels ciutadans i la societat en general.