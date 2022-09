El preu de la llum per als clients de la tarifa regulada baixarà fins als 177,46 euros/MWh aquest dissabte, de manera que marcarà l'import més baix des que va entrar en vigor el topall del gas, a mitjans de juny. El cost de l'electricitat serà fins a 100 euros més barat que aquest divendres, que ha marcat 277,46 euros/MWh, segons l'Operador del Mercat Ibèric de l'Energia (OMIE). Es tracta d'un descens del 36,1%.

El preu final és el resultat de sumar el preu mitjà de la subhasta al mercat majorista (61,68 euros/MWh) i la compensació que es pagarà per l'aplicació del topall del gas a les centrals de cicle combinat (115,78 euros/MWh). El descens del preu per aquest dissabte s'explica, en part, per l'increment de la generació d'energia eòlica.