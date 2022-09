El 70,8% de les empreses del sector automòbil pateix els efectes de la crisi de microxips. És una de les principals conclusions de l’informe «Auto Mobility Trends 2022», que detalla que el 46,2% de les companyies nota un impacte «molt fort» en el seu negoci per la manca de components electrònics i el 24,6% qualifica l’afectació «d’important». L’impacte més gran és en els fabricants de vehicles, seguits dels concessionaris. Quant a la guerra a Ucraïna, l’informe indica que ha afectat el 61,8% de les companyies i ha agreujat «l’escassetat d’oferta» de vehicles. A la presentació, Juan José Berbel, soci de Metyis, que ha elaborat el baròmetre, va remarcar que el futur del sector a curt termini «és d’incertesa».

Davant de l’escenari de tensió a les cadenes de subminstrament, la meitat de les companyies declaren haver optat per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació. Una de cada quatre empreses ha optat per finalitzar contractes temporals, i també una de cada quatre han optat per reduir o paralitzar inversions.