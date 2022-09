"Només comprem el que necessitem perquè la cistella cèntim a cèntim va pujant"

L'increment de preus generalitzat dels productes alimentaris, no només preocupa els paradistes, sinó que també preocupa els clients. Fins i tot, hi ha qui ha canviat els seus hàbits de consum, segons ha pogut comprovar Regió7 al Mercat de la Sagrada Família. A la majoria d'usuaris els fa patir el mateix: tot puja i ells han de continuar menjant. Rosa Hernández, de 65 anys, i les seves companyes asseguren que "porten molt malament l'augment de preus", que fa que cada cop es pugui comprar menys amb els mateixos diners. Hernández, explica que "ara només comprem el que necessitem i pel dia a dia. No ens surt a compte fer compres tan grans per què, cèntim a cèntim, la cistella va pujant".

«Ara mateix es difícil vendre un filet» Ho corrobora Pilar Domènec, de 75 anys: "Comprem menys quantitat que abans, tot és més car i sent grans cada cop tenim menys gana". La majoria de persones preguntades, com en el cas de Domènec, "són clients de tota la vida del mercat", motiu pel qual tot i l'encariment dels aliments, no es plantegen deixar de fer-hi la compra. L'augment de preus, tot i això, ha fet canviar la forma de fer la compra d'algunes persones. És el cas de Domènec, que diu que ara és més minuciosa a l'hora de triar els productes que s'emporta a casa. "Ara miro més el preu, però no només aquí, a tot arreu", detalla Domènec. Tanmateix, hi ha qui no ha modificat els seus hàbits de consum, com en el cas de Joaquim Faure, de 72 anys. "Mai hem comprat en excés, tot i l'increment dels preus, hem de continuar menjant". Tot i això, puntualitza que la situació el fa "sentir-se enganyat". "Sembla que tot s'encareix més del que oficialment ens diuen, però no hi podem fer res", apunta amb resignació.