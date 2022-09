Les empreses de moment no recorren a acomiadaments col·lectius de manera massiva a Catalunya per ajustar els comptes davant l’escalada de preus. De fet, la xifra actual d’afectats per un expedient de regulació d’ocupació (ERO) és la més baixa des del 2018 entre les recopilades pel Departament de Treball. Un total de 3.251 persones han perdut la feina entre el gener i l’agost d’aquest any. Aquest indicador està sota mínims, pendents de com evolucioni la resta de d’exercici, per al qual les principals cases d’estudi preveuen un final d’any complicat.

Les dades actualitzades ahir per Treball confirmen la tendència que el mercat laboral ha mantingut des de començament d’any. Malgrat l’augment de preus que tensa l’economia, que ofega el poder adquisitiu de la majoria de treballadors o redueix els marges de beneficis d’algunes empreses (altres els han augmentat), l’activitat i la demanda és suficient perquè les companyies mantinguin i ampliïn les plantilles en lloc de retallar-les. Ho mostren les dades que cada mes actualitza la Seguretat Social, que, si bé al final de l’estiu revelen pèrdues d’ocupació, fins ara acumulen rècords d’ocupació. I coincideixen les dades d’afectats per ero, que es troben en mínims des de l’últim lustre.