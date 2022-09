El president de BBVA, Carlos Torres, va advertir ahir que l’impost a la banca previst pel Govern és nociu perquè afecta un sector «neuràlgic», com -segons va recordar-, va admetre el mateix president de l’Executiu, Pedro Sánchez. En una conferència al Cercle d’Economia a Barcelona en el marc del cicle «Societat i Economia» , el màxim directiu de BBVA va explicar que un gravamen d’aquest tipus afectarà i provocarà «menor inversió, menor creixement i menor ocupació» i llastarà l’economia en general. Segons el seu parer, no preveu una caiguda però sí un menor creixement per aquest nou tribut, sobre el qual el Govern s’ha mostrat obert a canvis relacionats amb la proposta de la Comissió Europea.

Després de ser presentat pel president del Cercle, Jaume Guardiola en el primer esdeveniment organitzat per la nova junta directiva sorgida de les urnes el 12 de juliol, va admetre la necessitat de l’Administració de recaptar més en l’entorn actual per fer costat a famílies i empreses. Però va defensar les ajudes directes als més vulnerables i que «distorsionin el mínim el funcionament dels mercats». No va descartar que calgui fer noves revisions a la baixa del creixement econòmic i va insistir que la inflació «ens ha empobrit a tots». Quant al banc, Torres va destacar l’aposta digital de l’entitat, que en una situació com la de la pandèmia va permetre continuar oferint serveis i que que el banc ha incrementat en un 42% el nou finançament que ha posat a disposició d’empreses, pimes i autònoms a Catalunya els primers sis mesos de l’any, que suposa 7.500 milions d’euros de finançament.