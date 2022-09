Ja ho va advertir fa setmanes Joan Romero, director executiu d’Acció, en una conversa amb El Periódico: «El sector no és nou a Catalunya, el que ha fet és un salt qualitatiu». Ara, aquesta agència per a la competitivitat de l’empresa que depèn de la Generalitat de Catalunya, afina una mica més: el sector del videojoc català ha captat els últims cinc anys 20 nous projectes d’inversió estrangera d’estudis internacionals que es tradueixen en 120 milions d’euros d’inversió (xifra que no inclou les adquisicions) i gairebé 900 nous de treball. Segons la seva radiografia, aquest volum converteix Catalunya en la regió de la Unió Europea (UE) que més volum estranger ha captat en aquest període per a la indústria, davant d’Amsterdam, París i Bordeus.

Ho va explicar ahir el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, després de reunir-se amb representants de les 20 empreses de videojocs estrangeres més grans establertes a Catalunya. Una trobada en què també va participar el president de la Generalitat, Pere Aragonès. «Volíem compartir inquietuds i propostes o projectes de futur d’aquestes 20 empreses representatives d’un ecosistema dinàmic, amb molt de futur i tractor de la resta de sectors econòmics», ha contextualitzat Torrent. «És un element fonamental de futur al nostre país, ja ho és ara, de fet», ha completat.