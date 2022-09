Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) i Unió de Pagesos (UP) reclamen al Ministeri d’Agricultura que modifiqui la nova llei estatal de residus i sòls contaminants per a una economia circular aprovada pel Congrés i que no permet cremar les restes vegetals. JARC la considera «inacceptable» i «inassolible» per al sector agrari i demana una moratòria en l’aplicació de la normativa mentre no se’n modifiqui el paràgraf que estableix la prohibició. UP no descarta exigir el rescabalament a l’Estat de les despeses extres que han d’assumir les explotacions per no poder cremar restes vegetals. El tractament biològic en grans volums pot representar un increment de costos d’entre 1.000 i 1.500 euros per hectàrea per al pagès.

Si bé és habitual que els pagesos triturin part de la poda per fer compost, com estableix la nova legislació, aquest procediment no se sol emprar en el cas de grans volums de restes vegetals, com ara l’arrencada o substitució d’arbres, perquè, segons l’organització agrària, pot suposar un increment de les despeses d’entre 1.000 i 1.500 euros per hectàrea. La Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminants per a una economia circular preveu com a excepcions la justificació de la crema de restes vegetals de motius fitosanitaris, és a dir, en cas que estiguin afectades per una plaga o per prevenir el risc d’incendi. L’incompliment de la normativa pot comportar multes d’entre 2.000 i 100.000 euros.

Per la seva banda, JARC ha demanat reunir-se amb la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, per tractar el tema. L’entitat considera que «hi ha hagut una falta de previsió i informació al sector, per part del Departament d’Acció Climàtica, donat que el període de crema comença imminentment a mitjans d’octubre i dura fins a mitjans de març».