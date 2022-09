Comencem el curs

Com cada any, per aquestes dates comença el curs escolar (aquest any uns dies abans) i realment aquesta és una data que també marca l’inici d’una nova etapa fins a acabar l’any. Ens marca a nivell empresarial, perquè a partir del mes de gener/febrer podrem acollir nous alumnes en pràctiques a les nostres empreses, i la veritat és que ja els estem esperant! Per això, cada any per aquestes dates m’agrada enviar un missatge a tots els estudiants. Formeu-vos tant com pugueu, el teixit empresarial us necessitem! Sou el nou talent que formarà part de les nostres organitzacions.

Per altra banda, el mes de setembre també és com un inici de curs a les nostres empreses; hem passat unes setmanes de vacances, i ara tornem a engegar, amb diferents projectes, alguns per acabar i d’altres a punt de començar. Des que vam marxar de vacances, però, l’entorn no ha canviat gaire: continuem patint els excessius preus de l’energia i la necessitat de matèries primeres, i, malgrat que el teixit empresarial continuem reclamant millores, des de l’altra banda no arriben respostes ràpides ni eficaces. I podríem fer un llarguíssim article d’opinió parlant de l’escenari que tenim per a aquesta tardor, que pot provocar un augment en els costos empresarials i, de retruc, pot esdevenir un problema global a tots nivells.

Tanmateix, una de les bones notícies tot just començat aquest nou curs és la signatura del Pacte Nacional per a la Indústria, un acord pel qual el Govern preveu una inversió de més de 3.000 milions d’euros per al teixit empresarial, especialment el de les pimes. Aquest document ha d’ajudar a impulsar aquestes pimes. El Pacte arriba per millorar la transformació del model productiu de l’empresa catalana; model que, com ja sabeu, consta de petites empreses, molt sovint familiars i amb arrels al territori. Pimes que ens reinventem constantment, però amb la necessitat d’avançar cap a nous models econòmics, a la cerca de nous mercats i amb ganes de digitalitzar-nos. Aquest Pacte, i pensant en clau de petita empresa, és un bon punt de partida perquè puguem agafar massa muscular, créixer i augmentar el pes de la indústria fins a arribar al 25% del PIB el 2030. L’acompanyament, en forma de subvencions i ajuts a les micros, petites i mitjanes empreses, ens permetrà treballar per implementar mesures en els processos d’innovació, sostenibilitat i, sobretot, generar ocupació de qualitat. La millora de la nostra productivitat sempre ve acompanyada de la incorporació de professionals ben formats.

Per aquest motiu, torno una mica al principi de l’article, fent referència a l’inici del curs escolar, per recordar tant als alumnes com a les famílies, educadors i centres formatius que, malgrat totes les circumstàncies que ens envolten, des del teixit empresarial estem il·lusionats per ser una part activa de la formació de molts joves (i no tan joves), amb les seves estades a les nostres empreses i també amb l’esperit emprenedor. Ara més que mai, formació i empresa van de costat per avançar i crear riquesa.

Que tingueu molt bon curs!