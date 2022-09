El Palau Robert de Barcelona ha acollit aquesta setmana la presentació de l’estudi a càrrec d’Alba Balcells Barril, directora general de l’INCAVI; Joan Ignasi Domènech, propietari del celler Vinyes Domènech; Eloi Montcada, mànager d’INNOVI; i Enric Bartra, doctor i investigador de l’INCAVI. El treball estableix la relació entre les aromes de les plantes existents en una finca i les del vi, que ha tingut la participació dels cellers Vinyes Domènech, Perelada, LaFou, La Gravera i Can Feixes, INNOVI i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, mitjançant l’INCAVI.

La singularitat d’un vi està influïda per diversos factors, entre ells la varietat de raïm, el terreny o sòl, el microclima i l’entorn de la vinya. La varietat pot estar cultivada en altres indrets però el conjunt (microclima, terreny i entorn, el terroir o terrer) forma unes condicions úniques per a cada parcel·la. Tot i això, la influència de l’entorn sobre les característiques del vi encara és poc coneguda i, tot i que en molts vins es reconeix alguna nota que s’associa amb notes florals, de bosc o plantes aromàtiques, fins ara pocs estudis han establert una relació entre les aromes de l’entorn amb les aromes del vi.

Amb l’objectiu d’estudiar si hi ha una relació clara en la biodiversitat de les vinyes i els vins que s’hi elaboren, el setembre del 2019 es va posar en marxa un grup operatiu entre els cellers Vinyes Domènech (DO Montsant), Perelada (DO Empordà), LaFou (DO Terra Alta), La Gravera (DO Costers del Segre) i Can Feixes (DO Penedès), coordinat pel clúster vitivinícola INNOVI i amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, mitjançant l’INCAVI com a centre de recerca. Es va estudiar la vegetació que envolta cada una de les cinc parcel·les, una per celler, i es va relacionar amb les aromes dels vins obtinguts.

Seguidament es va fer un inventari botànic, es va obtenir un destil·lat de les plantes a cada vinya i, per acabar, es va fer una anàlisi instrumental i sensorial dels vins d’aquestes vinyes els 2020 i 2021. Aquest estudi posa les bases per ampliar el concepte de terrer o terroir, en reconèixer els serveis sistèmics de les plantes del voltant de les vinyes com a factor de qualitat i de valor afegit per als cellers i consumidors.

El projecte ha pogut demostrar que hi ha coincidències entre les aromes de les plantes i les del vins, com en el cas de terpienol, eugenol i polimercaptans. L’estudi també incideix en l’aspecte ambiental de restaurar, preservar i millorar la biodiversitat al promoure el coneixement i el foment de les plantes de l’entorn de les parcel·les.