La Comissió Europea va presentar ahir una proposta que li permeti controlar la fabricació de certs productes en temps de crisi per garantir-ne el subministrament. Així ho va traslladar la vicepresidenta executiva de l’executiu europeu, Margrethe Vestager, qui va subratllar la importància de preservar el mercat únic, sobretot en moments crítics per a l’economia. «La covid-19 ens ho ha deixat clar; hem de mantenir el mercat únic operatiu en qualsevol moment», va destacar en roda de premsa a Brussel·les. La proposta, que encara ha de ser discutida pel Parlament i el Consell, també inclou actuacions com el seguiment de les cadenes de subministrament o el fet d’exigir reserves mínimes de certs productes.

En qualsevol cas, la Comissió ha deixat clar que les decisions seran consensuades i només s’adoptaran si es detecten «amenaces» al mercat. En aquest sentit, l’executiu europeu proposa la creació d’un grup assessor format per la mateixa Comissió i representants dels diferents estats de la Unió Europea.