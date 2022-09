L’Agència Catalana de Consum ha obert 141 expedients sancionadors a grans tenidors d’habitatges, dels quals 57 han estat resolucions confirmades, per no oferir lloguer social a persones vulnerables que havien de ser desnonades, com recull la llei catalana.

Les dades van ser facilitats ahir pel conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, i el director de l’Agència Catalana de Consum, Francesc Sutrias, en la presentació d’un pla per reforçar aquesta entitat amb 19 professionals més i que tindrà una vigència de dos anys. Aquests 19 professionals de l’Agència Catalana de Consum es dedicaran exclusivament a "reforçar la protecció de les famílies en risc d’exclusió residencial", amb més inspeccions. Sutrias va estimar que l’Agència podrà obrir, a partir d’ara, un centenar d’expedients cada mes a grans tenidors d’habitatges que no compleixin l’obligatorietat d’oferir un lloguer social a famílies vulnerables abans de desnonar-les.

Els 57 expedients que ja s’han resolt amb sancions han estat per infracció greu i per un import de 30.000 euros cadascun, encara que la llei preveu que la forquilla de la sanció pot arribar fins als 100.000 euros com a màxim. El director de l’Agència va explicar que s’ha optat per la sanció més baixa, 30.000 euros, amb un criteri de "prudència i seguretat jurídica", però que no els "tremolarà la mà" a l’hora de sancionar amb un import superior, va assegurar.

Les 57 sancions són de grans tenidors de tot Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona, l’Ajuntament de la qual exerceix aquesta potestat, i la població amb més sancions és Terrassa (10), seguida de l’Hospitalet de Llobregat (6), Castelldefels (4) i Badalona (3).

Per la seva banda, Torrent va argumentar que existeix un "marc legal des del 2015 (per sancionar)" i que "la determinació és aplicar-lo i conscienciar la ciutadania dels seus drets". Així, a finals del mes d’octubre s’iniciarà una campanya a televisió, ràdio, mitjans digitals, xarxes socials i cartells repartits per tot Catalunya sobre els drets dels ciutadans en aquest tema.

La llei catalana per afrontar l’emergència residencial obliga els grans tenidors d’habitatges com bancs i fons d’inversió a oferir un lloguer social a les famílies que estan en situació de vulnerabilitat abans de desnonar-les.

Les organitzacions del moviment per l’habitatge, com la PAH o el Sindicat d’Inquilines, fa mesos que denuncien que els grans tenidors incompleixen la norma i han impulsat accions reivindicatives, com la del juny davant l’Agència Catalana de Consum. Llavors, 150 activistes de la PAH van lliurar més d’un centenar de denúncies contra grans tenidors que, van considerar, incomplien la citada llei.

La contractació de les 19 persones per vigilar el compliment de les lleis suposarà una inversió d’1.740.000 euros més 240.000 euros més que es dedicaran a la campanya informativa, van informar Torrent i Sutrias.