Convertir Barcelona en capital europea del món immobiliari i que la ciutat torni a ser amigable amb el sector i els inversors són els objectius de The District, un nou congrés que se celebrarà del 19 al 21 d’octubre a la ciutat i que espera reunir uns 7.000 participants.

L’esdeveniment, que ocuparà els 18.000 metres quadrats del pavelló 8 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, reunirà grans firmes del sector i més de 380 personalitats i experts de primer ordre, per acabar convertint-se en el Mobile World Congress de l’àmbit immobiliari.

Així ho van explicar ahir el director general de Nebext, l’empresa organitzadora, Albert Planas; el president de The District, Juan Velayos; la directora de The District, Gemma Traveria; i el director del congrés The District World Summit 2022, Josep Jorge; en l’acte de presentació de la primera edició del certamen, celebrat al Cercle d’Economia.

«The District és una oportunitat perquè Barcelona torni a ser un centre de referència del real estates a escala europe», va afirmar Velayos, que va celebrar l’«aclaparant» reacció de les empreses del sector implicades en l’impuls del congrés, que està enfocat cap als inversors professionals.

Per debatre la situació del sector immobiliari, tenint en compte factors de rigorosa actualitat com la devaluació de l’euro o la pujada històrica dels tipus d’interès, The District s’estructurarà a partir de tres eixos clau: el desenvolupament de les estructures de mercat de capitals, el valor que suposa el compliment dels criteris ESG (Environmental, Social and Governance) i la transformació que experimenten les diferents classes d’actiu (residencial, oficines, logístic, hospitality o retail, entre d’altres).

A més, l’aplicació de les noves tecnologies als projectes immobiliaris també tindrà el protagonisme a l’esdeveniment. «Amb la celebració de The District estem reunint a Barcelona tots els actors mundials de la indústria del real estate amb un triple objectiu: resoldre els dubtes conjunturals que envolten el sector per a l’any que ve, impulsar l’activitat comercial amb reunions i reposicionar de nou la Ciutat Comtal com un territori Real Estate Friendly per als inversors», va remarcar Velayos.