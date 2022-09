El Centre de Formació Pràctica ha organitzat per a dimarts que ve, 27 de setembre, una jornada tècnica sobre robòtica col·laborativa, que donarà a conèixer diferents experiències d’aplicació d’aquesta tecnologia a la indústria i el seu impacte en la millora de la productivitat.

La jornada és gratuïta i tindrà lloc entre les 10 i les 13.30 hores, a la seu del CFP. Anirà a càrrec de l’empresa especialitzada en cobots (robots col·laboratius), ATX Robotics.

Amb el títol de «La robòtica col·laborativa al teu abast», la jornada vol apropar aquesta tecnologia a totes les empreses de la Catalunya central. La sessió permetrà veure en directe com funcionen els cobots i els AMR (robots mòbils autònoms), conèixer per a quines aplicacions es poden utilitzar i quins accessoris són necessaris en funció del tipus d’indústria. A més, s’ensenyarà el seu funcionament fent tasques com poden ser el plegatge, el control de qualitat dimensional, la soldadura o el poliment i s’explicaran casos d’èxit d’empreses que ja els han integrat als seus processos productius.