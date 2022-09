La inversió estrangera a Catalunya en el primer semestre de l’any va augmentar un 19,7% respecte els primers sis primers mesos del 2021, segons dades publicades ahir pel Ministeri d’Indústria Comerç i Turisme. Concretament, durant el primer semestre Catalunya va rebre inversions de capital estranger per valor de 1.690,4 milions d’euros davant els 1.412,5 milions del mateix període de l’any anterior. En canvi, si es compara només el segon trimestre d’aquest any amb el del 2021, l’increment es dispara un 133,8%, fins als 1.028 milions ja que aleshores les inversions estrangeres van sumar 439,7 milions d’euros; mentre que entre el primer i el segon trimestre de l’any la pujada va ser del 55,2%.

Les dades del segon trimestre d’aquest any mostren una recuperació de la inversió estrangera en aquest període respecte als últims anys i supera els 1.000 milions per segon cop des del 2019. Si es té en compte la inversió estrangera en el segon trimestre des del 2017, és la segona xifra més alta després que al 2019 s’assolissin els 1.121,5 milions d’euros. Per contra, l’any passat va ser quan es va assolir la xifra més baixa d’aquest període, amb 439,7 milions d’euros.

Amb tot, fonts de l’agència governamental Acció destaquen que l’increment de prop del 20% de la inversió estrangera en el primer semestre constata que «Catalunya compta amb els actius» per captar projectes amb capital internacional i que «aporten equilibri territorial, llocs de treball qualificats i múscul industrial al nostre país». En aquest sentit, Acció remarca que «en un context de molta complexitat a escala internacional, Catalunya és un soci fiable per a la inversió estrangera».

Pel que fa al conjunt de l’Estat, la inversió estrangera ha augmentat un 87,7% durant els primers sis mesos d’aquest any, segons les dades de Ministeri. Així, en el primer semestre Espanya ha captat 15.660,3 milions d’euros davant els 8.344,8 del mateix període de l’any passat.