La Inspecció de Treball ha imposat una multa de prop de 79 milions d’euros a l’empresa de repartiment a domicili Glovo. El cos ha regularitzat més de 10.600 falsos autònoms, segons va explicar ahir al matí la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, que va acusar la companyia catalana de dues actuacions «gravíssimes», d’una banda, «vulneració de drets fonamentals de treballadors» i, de l’altra, «obstrucció a la tasca de la inspecció», en declaracions al Congrés abans de la sessió de control.

Les multes que es van anunciar ahir es refereixen a actuacions anteriors a l’anomenada llei rider, ja que el període inspeccionat inclou des del 2018 fins al 2021, segons va confirmar Glovo. L’import notificat inclou no només les propostes de quotes a la Seguretat Social sinó també una sanció per cada repartidor. «En un estat social i democràtic de dret les empreses també han de complir la llei», va dir Díaz, que va avisar que «el pes de la llei caurà sobre aquesta empresa».

L’empresa propietat de Delivery Hero va respondre a les acusacions de Díaz afirmant que durant el període d’inspecció, « Glovo va demanar ampliar i aportar les seves proves, reflexions i valoracions així com diferent documentació, cosa que va ser rebutjada per la Inspecció de Treball i posposada quan l’acta ha estat presentada». Per aquest motiu, l’empresa ha considerat que «es tracta d’una resolució unilateral», davant de la qual presentarà les seves al·legacions.

Entitats en defensa de la laboralitat dels repartidors com RidersxDerechos van celebrar l’actuació inspectora tot i considerar que arriba «tard», i que aquesta dilatació del procés permet que les empreses de repartiment «se saltin la llei» durant anys. De la mateixa manera, el portaveu de l’entitat, Dani Gutiérrez, va reclamar que ara s’obri «un judici penal» per perseguir les vulneracions de drets laborals que ha portat a terme l’empresa catalana en els últims sis anys.