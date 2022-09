El Centre de Formació Pràctica (CFP) de Manresa ofereix la possibilitat d’obtenir certificats oficials de SolidWorks, un programa de disseny assistit per ordinador molt utilitzat al sector industrial. Les proves per obtenir els certificats tindran lloc el 4 d’octubre a la seu del CFP, al Palau Firal de Manresa. Als exàmens s’avaluarà l’experiència i els coneixements dels aspirants, que han de tenir un domini inicial del programa si volen obtenir el certificat bàsic, el CSWA-Academic. Qui ja disposi d’aquest certificat podrà presentar-se a altres proves per demostrar el seu nivell d’especialització i obtenir d’altres títols oficials.

Les certificacions de SolidWorks són reconegudes per empreses de tot el món i serveixen per acreditar el domini d’aquest programa. El CFP és un centre oficial SolidWorks i, a més de disposar d’una extensa oferta formativa en aquest àmbit, permet que alumnes i no alumnes facin els exàmens oficials sense haver de moure’s de Manresa.