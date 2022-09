Endesa va anunciar ahir la inversió de 994 milions d’euros en el període 2023-2025 per reforçar la xarxa elèctrica i facilitar la transició energètica i millorar el servei als seus 4,4 milions de clients a Catalunya. Les inversions, treballades de forma conjunta i aprovades per la Generalitat, se sumen als 263,7 milions d’euros que la companyia està destinant a la xarxa de distribució en el marc del trienni actual (2021-2023). En total, Endesa, a través de la seva filial de distribució, e-distribución, preveu fer prop de 1.300 projectes repartits per tot Catalunya, que s’orientaran a millorar la digitalització, la fiabilitat, la resiliència, la flexibilitat i l’eficiència de la xarxa, segons explica l’empresa en un comunicat.

La xarxa a Catalunya representa el 39% de la potència de la companyia a l’Estat i té 45.669 centres de transformació, 208 subestacions, 126 centres de repartiment i 98.910 quilòmetres de línies elèctrics de baixa, mitjana i alta tensió repartides entre les quatre demarcacions. En concret, la companyia preveu actuar directament en més d’11.100 quilòmetres de línies d’alta, mitjana i baixa tensió. De les darreres, s’estima una inversió de 189 milions d’euros al llarg de més de 4.700 quilòmetres de cablejat entre 2023 i 2025. Per portar a terme totes aquestes actuacions es preveu generar més de 2.900 llocs de treball -directes o indirectes-, a raó d’uns 960 llocs de treball cada any.