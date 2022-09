L’Institut Català de Finances (ICF) va celebrar ahir al Palau Firal de Manresa un fòrum de diàleg sobre els principals reptes de futur de l’economia i el teixit empresarial, que ha reunit prop d’una cinquantena d’empresaris de la Catalunya Central. L’objectiu de la trobada era donar a conèixer a l’empresariat del territori «la missió de l’ICF i com podem ajudar les empreses d’aquí», explicava a aquest diari Mercè Finestres, delegada comercial de l’entitat a la Catalunya central.

El conseller delegat de l’entitat, Jordi Òliva, va obrir la sessió amb una radiografia de l’escenari econòmic i de les incerteses derivades de l’increment dels preus de l’energia, els colls d’ampolla i l’elevada inflació. Tot i el context inestable, Òliva va destacar que «les crisis i les situacions d’incertesa són una oportunitat per ser disruptius i generar noves possibilitats de negoci».

Òliva va compartir les principals dades d’activitat a la Catalunya Central de l’institut. Així, de gener a juny, ha finançat una quinzena d’empreses, principalment indústries manufactures, per un import total de 13,6 milions d’euros (el 7,5% del total), una activitat que ha contribuït a crear i/o mantenir uns 850 llocs de treball, segons l’institut. Els darrers cinc anys, l’ICF ha finançat al territori prop de 150 milions d’euros, i ha arribat a més de 200 empreses, «moltes de les quals repeteixen operacions amb nosaltres», diu Finestres. El 60% de l’import del primer trimestre s’ha formalitzat a empreses d’Osona (8 milions), el 22% a empreses berguedanes (3) i el 18% a empreses del Bages (2,5).

A la trobada d’ahir també va participar la directora general d’inversions creditícies de l’entitat, Anna Àlvarez, per explicar les solucions financeres a disposició de les empreses tant per finançar les necessitats de circulant com les inversions per créixer, digitalitzar-se i fer la transició cap a un model de negoci més sostenible. Àlvarez va destacar que el finançament de l’ICF és a llarg termini: «En el cas de crèdits per circulant, el retorn pot ser fins a cinc anys, mentre que en els préstecs per inversió, el termini pot arribar fins als 30 anys», va explicar. Durant la trobada, van intervenir David Torres, soci fundador i gerent d’Ingimec, i Elvira García, CEO d’Inoxforma, empreses amb experiència de treball amb l’Institut Català de Finances, que van parlar dels reptes actuals de l’empresariat local i dels seus projectes de futur.