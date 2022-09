L'economista Nouriel Roubini, conegut per predir la crisi de l'any 2008, ha tornat a parlar sobre les perspectives tan negatives que viu l'economia a nivell mundial. En primer lloc, l'expert considera que hi haurà una recessió "llarga, lletja i severa" que començarà a finals del 2022 als Estats Units, estenent-se a poc a poc a la resta del món. A més, duraria com a mínim durant tot l'any 2023, sense conèixer amb claredat quan se'n s'acabaria.

Roubini avisa que l'índex S&P 500, que reuneix les 500 empreses més grans dels Estats Units, podria patir una caiguda de fins al 40% del seu valor en funció de l'important que sigui la recessió: "en una recessió simple, l'índex pot caure un 30%, però si es produeix una situació realment dura, podrà baixar fins a un 40%”, avisa Nouriel Roubini. El problema més gran que observa l'economista és el deute d'empreses i governs, que arrosseguen des de la pandèmia de COVID-19, i s'ha vist augmentada per la crisi de subministraments motivada per la guerra entre Rússia i Ucraïna. Aquesta càrrega encara és més difícil de gestionar en incrementar-se els tipus d'interès: "moltes institucions zombis, llars zombis, empreses, bancs, bancs a l'ombra i països zombis cauran".