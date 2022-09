Pimec alerta que la meitat de les pimes de Catalunya es troben en risc d’inviabilitat per la pujada del preu de l’energia. Així ho constata un estudi elaborat per la patronal, que detalla que des del febrer les empreses que «veuen compromesa» la seva activitat per l’encariment dels costos ha passat del 16% al 25%, que suposa que hi ha 480.000 llocs de treball en risc. «La situació actual comença a donar-nos problemes i cal prendre decisions», va advertir ahir el president de Pimec, Antoni Cañete, que va demanar una intervenció «urgent» del mercat energètic. L’estudi de la patronal també constata que un 30% d’empreses han reduït o aturat la producció els últims mesos per l’augment del preu del gas.

Cañete va detallar que les aturades s’han concentrat al sector industrial, però va alertar que també els consta que alguns forners han deixat de fer alguns tipus de pans perquè suposen més despesa energètica. Així mateix, el president de la patronal va posar l’exemple de les bugaderies, que va assegurar que comencen a treballar els caps de setmana per aprofitar que el preu de la llum és més barat. Segons l’enquesta de Pimec, feta a més de 600 empreses de Catalunya la primera quinzena de setembre, 8 de cada 10 petites i mitjanes empreses valoren la seva despesa energètica com a alta o excessiva. Així mateix, una quarta part declara que els costos de l’energia suposen un 15% de la facturació, el triple respecte del setembre de l’any passat, quan el percentatge era del 5,8%. El 51,3% d’empreses ha repercutit l’encariment de l’energia en el preu del producte final i el 42,3% no ho ha pogut fer per les condicions del mercat. Quant a la despesa en electricitat, la meitat de les companyies estima que l’encariment en tancar el 2022 serà de més del 50%. Per afrontar-ho tot plegat, Cañete va insistir que cal una intervenció «urgent» del mercat energètic. En aquest sentit, la patronal va indicar que les últimes setmanes el preu del gas internacional s’ha situat al voltant de 40 dòlars/MWh, mentre que a Europa s’ha enfilat fins als 200 euros/MWh. «Cal que el regulador actuï d’una vegada», va dir el president de la comissió d’energia de Pimec, Joan Vila. Tenint en compte el context, segons la patronal, el topall del gas s’hauria de situar en els 50 euros/MWh i en les tecnologies inframarginals –és a dir, l’electricitat produïda amb energia renovable i nuclear–, sobre els 60 euros/MWh. «Aquesta actuació ha de ser abans o els pròxims tres mesos. No pot ser que decisions estratègiques s’allarguin en el temps i ens facin perdre costos d’oportunitat», va sentenciar Cañete.