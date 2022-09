El viacrucis del primer creuer de Ritz-Carlton per salpar: el 15 d’octubre, nou intent des de Barcelona

Cal una memòria d’elefant per enumerar totes les empreses vinculades a Hijos de J. Barreras, en procés de liquidació, després del pas de Ritz-Carlton per la drassana. En són més d’una dotzena, amb ramificacions a Malta, Luxemburg, Liechtenstein, Singapur i les illes Caiman; un arrelam cosit pel fons Oaktree Capital amb què va prometre una ingent càrrega de treball per al naval gallec.

Així, un primer creuer d’ultraluxe –batejat com a Evrima, amb número de construcció 1705– al qual el seguirien els vaixells ‘Ilma’ i ‘Luminara’, d’uns 250 milions d’euros per unitat. El profeta d’aquell projecte per a Vigo era Douglas Prothero, que va arribar a presidir Barreras i que va diluir aquella esperança. La societat que va adquirir la companyia de Beiramar, i que encara és propietària de la societat anònima, és Cruise Yacht Upper Holdco. Si a Vigo les seves inversions netes van rondar els 135 milions d’euros el 2020, després de la seva fugida a Cantàbria pràcticament va doblar aquesta quantitat: 245 milions d’euros. Són les dades auditades de la mercantil de la qual depèn, OCM Luxemburg EPF IV Cruise Yacht Master Holdco, amb seu al Gran Ducat i a les quals ha tingut accés ‘Faro de Vigo’, diari que pertany al grup Prensa Ibérica igual que Regió7.

El creuer Evrima va abandonar la ria de Vigo el 15 de març de 2021 rumb, en teoria, a Astander. Allà seria sotmès als treballs de pintura exterior (obra viva, i obra morta i superestructura), després tornaria a Galícia per continuar amb la seva construcció. Aquesta va ser la planificació que Prothero va vendre a tota la indústria, però que només era un pretext; abans que el vaixell iniciés la ruta –ho va haver de fer remolcat, ja que no tenia mitjans propis de propulsió– el canadenc ja havia negociat amb proveïdors per rematar el creuer a Cantàbria, amb el temor que el vaixell fos embargat per impagaments. I així va ser: L’Evrima mai va tornar a Barreras, des que va atracar a Santander aquell 19 de març, i Ritz prepararia a continuació el concurs-liquidació de la drassana privada d’Espanya més important.

Durant l’any de la pandèmia, i com recull el balanç d’OCM Luxemburg, la inversió neta es va acostar a aquests 135 milions d’euros, imprescindibles llavors per reactivar les tasques a Beiramar després de la sortida de Pemex del capital. I quan l’Evrima va amarrar a Astander, on va estar mesos atracat sense cap avenç en la seva construcció, l’equip de Prothero va reemplaçar la majoria de les empreses auxiliars de Vigo per altres de càntabres i estrangeres, amb un considerable nombre de personal d’Europa de l’Est. Allà, sumant retards en l’entrega de l'embarcació, va sotmetre el creuer a una altra infinitat de canvis i reparacions que van ampliar el cost total del projecte fins a superar els 500 milions d’euros. S’entenen així amb claredat les xifres que consten en els comptes d’OCM Luxemburg, amb 245 milions d’euros d’inversió al llarg de l’any 2021 i que haurien d’haver-se quedat a Hijos de J. Barreras i la xarxa d’auxiliars i proveïdores de Vigo. És més, va invertir en Santander gairebé el mateix import en què s’havia pressupostat la construcció des de zero de tot el vaixell.

Beneficis

L’any passat, i malgrat haver aplanat el terreny per a la fallida controlada de la drassana, Cruise Yacht, la seva propietària, va registrar uns abundants beneficis: van ascendir més de 35 milions d’euros. Prothero va refusar, quan era president executiu de Barreras, tancar cap acord amb les auxiliars de projectes com el de les navilieres Havila Kystruten i Armas, amb l’argument que no disposava de fons. La reguera de factures impagades, per més de nou milions d’euros i heretades de l’època en què José García Costas era president, encara no s’han satisfet. Que les proveïdores recuperin els seus diners dependrà dels judicis en què està immersa la SA.

En els plans inicials de Prothero, Oaktree i la cadena Ritz-Carlton (filial del tità hoteler Marriott International), el viatge inaugural de l’‘Evrima’ havia de tenir lloc el febrer del 2020, en una travessia que partiria des de Fort Lauderdale coincidint amb la Superbowl. Però, en el dia d’avui, encara no hi ha una data fixa. L’última –i enèsima– és la del 15 d’octubre, en un viatge entre Barcelona i el port francès de Niça. Ahir era a Gibraltar, on va recalar per realitzar bunkering (proveïment), cap a Marsella. Allà té previst rematar el servei hoteler a bord abans de, per fi, rebre els seus primers hostes.