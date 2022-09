Més de la meitat dels comerços catalans s’exposa a multes a partir del 30 de setembre per no instal·lar les portes automàtiques a les quals obliga el decret llei del Govern central d’estalvi energètic, segons denuncien les organitzacions del sector, que reclamen més temps i ajudes per complir la norma.

«Ni la meitat del sector arribarà amb els deures fets a aquesta data. És impossible. No hi ha temps, ni prou material ni mecanismes per atendre la demanda. Ni tan sols amb bona voluntat podria fer-se», va assegurar a Efe el president de la patronal PimeComerç, Àlex Goñi.

Per la seva banda, el president de l’associació RetailCat, Joan Carles Calbet, també va explicar també a Efe que «molt pocs estan instal·lant les portes» i va lamentar que s’obligui el sector a fer inversions com aquesta «quan ja fem tot el possible per estalviar energia perquè les nostres factures s’han triplicat respecte a les de fa un any».

El reial decret d’estalvi energètic que el Govern central va aprovar a principis d’agost preveu mesures com posar límits a l’aire condicionat i la calefacció i l’apagada d’aparadors al sector del comerç. Aquestes mesures han estat seguides sense problemes pels comerços, que, amb tot, sí que han trobat moltes dificultats, pràcticament insalvables, per complir amb l’obligació d’instal·lar un sistema de tancament de portes automàtic, amb el qual es pretén impedir que es malbarati energia quan queden obertes. Les multes previstes en cas d’incompliment poden arribar als 60.000 euros, encara que la ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, va assegurar a l’agost que l’objectiu és impulsar el canvi i no sancionar.

Goñi i Calbet van lamentar que el Govern central no hagi acceptat les peticions de la Generalitat i del sector del comerç a Catalunya per allargar el termini de compliment, tenint en compte que aquest va arrencar a l’agost, un mes que és «pràcticament inhàbil» per a moltes gestions.