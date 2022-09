El president de Seat i Cupra, Wayne Griffiths obre la porta a allargar fins l'any vinent l'ERTO a la planta de Martorell, que de moment està en vigor fins al desembre. "Davant la incertesa, cal ser flexible", ha dit en una entrevista del diari 'Ara'. Griffiths ha recordat que la caiguda en les vendes no s'explica per falta de demanda, sinó de subministraments, cosa que és "frustrant". Amb tot, ha defensat la situació ha millorat el primer semestre. Preguntat per si la planta catalana podrà fabricar més models de vehicles elèctrics a banda de la gamma de compactes Urban Rebel, l'empresari ha dit que fins que no se substitueixin els models León i el Formentor "no hi ha la discussió d'una segona plataforma" sobre la taula.

En aquest sentit, ha dit que fins al 2035 se seguiran venent cotxes de combustible, "molts seran híbrids i híbrids endollables" i que els models León i Formentor "tenen molt per davant" i "es continuaran fabricant a Martorell. De la mateixa manera, ha remarcat que no serà fàcil aconseguir una segona plataforma "perquè hi ha molta competència al grup" Volkswagen. Pel que fa al futur de Seat, Griffiths ha explicat que encara no s'ha pres la decisió sobre si tindrà models elèctrics o no. "Encara està per decidir quan i com s’electrifica Seat", ha dit.