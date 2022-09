Fins a 89.889 persones han canviat de residència a Catalunya el primer trimestre per motius laborals, és a dir, el 2,6% de la població ocupada, que era de 3.457.300 persones, segons l’Estadística de Mobilitat Laboral i Geogràfica de l’INE d’aquest 2022. Es tracta d’un percentatge que mostra una tendència a la baixa durant els últims anys, ja que el 2019 es van traslladar per motius laborals el 3,9% dels ocupats; i el 2020 i el 2021 el percentatge va ser del 3,5%, respectivament. Ara bé, Catalunya és un dels territoris de l’Estat amb més mobilitat geogràfica entre els ocupats, només superada per Madrid (3,6%) i les Illes Balears (3,4%). Així mateix, Extremadura és la comunitat amb menys mobilitat laboral (1,3%).

D’altra banda, un 23% dels catalans ocupats no ha canviat de municipi de residència des que va néixer, és a dir, 796.500 persones. Al conjunt de l’Estat, el 2,3% dels ocupats del primer trimestre del 2022 ha canviat de municipi de residència fa menys d’un any, i la majoria ho han fet a la mateixa província.