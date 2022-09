El clúster de l’aigua de Catalunya (Catalan Water Partnership, CWP) ha estat designat un dels tres finalistes entre el miler de clústers europeus al premi a clúster europeu de l’any. Agrupa 118 socis i del 2014 al 2020 ha aconseguit ser el segon clúster català amb més projectes europeus. M’omple de satisfacció comprovar com posant bons fonaments s’acaben construint edificis sòlids amb persistència i treball. Aquest és el cas dels inicis del clúster de l’aigua, que es va poder començar a materialitzar amb la creació a Girona de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) pel govern de Catalunya (2008) en el marc del Programa de Centres de Recerca de Catalunya (CERCA). Vaig tenir el goig d’inaugurar-lo l’octubre del 2009. Al mateix temps des d’algun dels centres tecnològics amb el suport de l’agència recentment creada, Acció, es treballaven aspectes d’innovació aplicable. I s’hi començaven a involucrar empreses privades del ram, com vam tenir ocasió de comprovar en el viatge a Israel el juliol del 2008, on recercadors, tecnòlegs i empresaris van poder conèixer de prop la realitat d’un país dels més avançats en el tractament de l’aigua.

Avui, tenim plena consciència que això del canvi climàtic va de debò, amb les seves seqüeles de sequeres o pluges tropicals. Així que, al cap de 15 anys d’aquells primers passos, les notícies com la del clúster de l’aigua ens han de fer sentir orgullosos. I al seu costat altres informacions sobre lideratges internacionals d’empreses catalanes vinculades al sector o sobre l’activitat imparable tant de l’àrea de recerca de l’ICRA com de l’àrea tecnològica del Centre d’excel·lència en gestió de l’aigua adscrit a Eurecat.

Pel que fa a l’ICRA, és un referent internacional en la investigació del cicle integral de l’aigua, en matèria de recursos hídrics, qualitat de l’aigua, en sentit ampli (química, microbiològica, ecològica, etc.) i tecnologies de tractament i d’avaluació i la transferència d’aquest coneixement a la societat i al teixit empresarial i industrial. L’ICRA ha estat creat per desenvolupar una recerca multidisciplinària de qualitat en l’àmbit de l’aigua. Fa poc s’ha demanat el seu reconeixement com a Unitat d’Excel·lència María de Maeztu, que suposa una inversió de cinc-cents mil euros anuals. L’ICRA forma part dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA), que és l’agrupació que aconsegueix més finançament del programa europeu, amb 81 milions d’euros, en segona posició darrere del Centre National de la Recherche Scientifique (149 milions d’euros) i davant de la Max Planck Society (71 milions d’euros).

Pel que fa al Centre d’excel·lència en gestió de l’aigua d’Eurecat, agrupació dels centres tecnològics catalans, es focalitza en el desenvolupament i implementació de noves tecnologies sostenibles aplicades a la gestió de l’aigua com a recurs central de l’economia circular. Treballa en la millora del cicle integral de l’aigua per augmentar la competitivitat de molts sectors empresarials, al mateix temps que aporta beneficis al conjunt de la societat. El Centre disposa de laboratoris i plantes pilot, equipament científic i centres de processament de dades que permeten afrontar els reptes presents i de futur de la gestió de l’aigua. Eurecat lidera la comunitat RIS3CAT d’Aigua, una estratègia d’innovació col·laborativa que aglutina empreses i proveïdors amb seu a Catalunya estretament lligats al sector de l’aigua, alineada amb les directives europees.

Finalment, el clúster de l’aigua que aglutina centres de recerca, tecnològics i empreses se centra en l’àmbit de l’ús sostenible de l’aigua. Hi participen empreses de tot tipus: empreses distribuïdores, proveïdores de tecnologia, de fabricació, consultories, laboratoris... Al clúster hi ha representada tota la cadena de valor. Hi ha una hibridació sectorial per la qual el clúster de l’aigua treballa amb altres sectors: alimentari, turisme, tèxtil, habitatge, renovables... Un dels models externs d’aquest clúster és Singapur, que ja ha invertit molt en recerca i desenvolupament (R+D) per superar la seva escassedat hídrica i ha avançat en àmbits com la dessalinització o la reutilització de l’aigua.

L’aigua, com a repte global, és una bona bandera per aglutinar transversalment esforços des de diversos fronts, fent confluir recerques i tecnologies. Amb aquesta promiscuïtat recercadora, tecnològica i empresarial es gesten multitud de projectes que alhora que solucionen problemes de la gent asseguren beneficis i llocs de treball a qui s’hi dedica. És l’aigua que mou.