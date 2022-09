El Centre de Desenvolupament Empresarial de l’Ajuntament de Manresa (CEDEM) ofereix al llarg del mes d’octubre una àmplia oferta de cursos.

El 4 i 6 d’octubre, de 9.30 h a 13.30 h, i en format online, «Big Data per a emprendre. No et perdis cap oportunitat de negoci amb eines gratuïtes». L’11 d’octubre de 9.30 h a 12.30 h, «Stories i reels creatius a Instagram», de manera presencial, per treure el màxim profit de les eines que proporciona Instagram. El 14 d’octubre de 10.00 h a 11.30, «Requisits bàsics dels establiments comercials i de serveis», presencial. El 18 i 20 d’octubre de 9.30 h a 13.30 h, «Fiscalitat bàsica per autònoms», presencial, per conèixer i saber calcular els principals impostos. El 21 i 28 d’octubre de 9.30 h a 13.30 h «Creativitat per al teu negoci», presencial. I el 24 i el 26 d’octubre de 9.30 h a 13.30 h , «El contingut és el rei. Taller d’estratègia i creació de continguts de valor», presencial

Durant tot el mes d’octubre també hi ha formació específica per a persones emprenedores: «Comença a emprendre», «El pla d’empresa on-line», «Avalua la teva idea de negoci on-line» i «Finançament i ajuts per a persones emprenedores».

El formulari d’inscripció és únic i s’hi poden marcar els diferents cursos o el curs en els quals estigueu interessats i formalitzar la inscripció.

Tota la formació està subvencionada per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa.