Els fons tenidors d’un part important del deute de Celsa van presentar ahir als jutjats de Barcelona un pla de reestructuració per sanejar la companyia, que va ser fundada els anys 60 pels germans manresans Francesc i Josep Maria Rubiralta, i dirigida pel primer, que va morir el 2010. L’objectiu de la reestructuració és obtenir el cent per cent del capital, segons van informar fonts financeres.

El pla se centra a reduir l’endeutament capitalitzant el deute convertible i part del deute jumbo i a allargar els venciments de la resta del passiu cinc anys.

Aquests creditors, que representen el 90 % del deute jumbo i el 89 % del deute convertible, han demanat que es designi un expert per executar el pla de reestructuració, que, si s’aplica, deixaria la família Rubiralta fora del control de Celsa, que ara és de la seva propietat al cent per cent.

Aquesta proposta no tindria el suport dels bancs creditors, Santander, BBVA, CaixaBank i Sabadell, ni tindria en compte el pla de rescat de la Sepi, que va aprovar injectar 550 milions a la siderúrgica el juny passat sempre que hi hagués un acord sobre el deute, segons les mateixes fonts. El moviment dels fons es produeix després de mesos de negociacions per a la reestructuració del deute, d’uns 2.800 milions, de Celsa.

En concret, la proposta consisteix a reduir l’endeutament en 1.291 milions d’euros i inclou un compromís per injectar més liquiditat a la companyia, mantenir el centre d’operacions a Espanya i l’ocupació de tot el grup.

Les mateixes fonts han apuntat que la proposta s’emmarca en un «procés preliminar» al preconcurs amb l’objectiu de solucionar la situació abans d’arribar-hi, i després que «l’empresa no hagi fet cap intent raonable d’arribar a un acord comercialment acceptable amb els seus creditors».

Els fons es recolzen en les últimes modificacions de la llei concursal espanyola, que busca preservar els drets dels creditors davant dels dels accionistes en circumstàncies en les quals els accionistes no tenen valor econòmic a la companyia i contribuir a reduir l’endeutament del negoci