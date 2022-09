L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) fa una crida als autònoms de la comarca i els convida a participar a la sessió exclusiva per conèixer tots els detalls del nou sistema de cotització de la reforma per a treballadors per compte propi que entrarà en vigor el 2023.

La sessió, gratuïta i oberta a tothom, serà dilluns, 3 d’octubre, a les 6 de la tarda a les oficines de l’ACEB de Berga (plaça Tarascón, 8) i anirà a càrrec de l’economista i assessor fiscal Enric Rius, president d’Autcat, l’Organització d’Autònoms de Catalunya. Al Berguedà hi ha, segons les dades oficials a juny del 2022, 3.455 treballadors en règim d’autònoms, la majoria al sector serveis, i l’ACEB ha cregut oportú oferir una sessió informativa per resoldre els dubtes sobre el nou sistema a un sector amb molta presència a la comarca. La reforma afecta botiguers, restauradors, comercials, professionals independents, col·legiats de diversos sectors.. Per participar a la sessió, cal inscripció prèvia a https://bit.ly/3BykTKD.