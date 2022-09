Europa i Espanya paguen el preu de la guerra a Ucraïna i de les sancions a Rússia. No només ho fan ara, sinó sobretot l’any que ve amb un alentiment del creixement econòmic, que serà del 0,3% a la Unió Europea (UE). L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) ha rebaixat a l’1,5% la previsió del creixement del PIB espanyol per al 2023, segons l’informe presentat ahir per l’organisme amb seu a París. Això representa una disminució de set dècimes respecte al 2,2% previst a l’informe anterior del juny, fins a una taxa (1,5%) que queda molt per sota del que es preveu en el quadre macroeconòmic del Govern per al 2023 (2,7%).

En canvi, l’OCDE es mostra lleugerament més optimista per al 2022 que el Govern espanyol, que encara conserva una previsió de creixement del 4,3%. L’òrgan internacional eleva gairebé tres dècimes la previsió per al 2022, fins al 4,4%. Malgrat un clar alentiment, Espanya se situa entre els països europeus on més augmentarà el PIB el 2023. El creixement postpandèmia de la UE es veu llastat per la inflació, la guerra a Ucraïna i les sancions contra Rússia. Les economies del Vell Continent creixeran aquest any el 3,1% i el que ve el 0,3%.

Des del punt de vista del Govern, les noves perspectives de l’OCDE confirmen el fort creixement de l’economia espanyola, que el 2022 s’ha revisat a l’alça i superarà la mitjana de creixement mundial, del G20 i de la zona euro. El Ministeri d’Economia assenyala que el 2023, l’economia espanyola quintuplicarà el creixement mitjà previst per a la zona euro. Quant a la inflació, l’informe de l’OCDE preveu una taxa del 9,1% enguany a Espanya, la segona més elevada al conjunt de l’OCDE i del G20, només darrere de Turquia (71%).

El Govern subratlla que el 2023 la inflació prevista per l’OCDE per a Espanya (5%) se situarà 1,2 punts percentuals per sota de la mitjana de la zona euro. «Una pèrdua d’impuls econòmic és visible a escala mundial, però especialment a Europa», va indicar l’OCDE, l’informe de la qual es titula «Pagant el preu de la guerra». «El món està pagant un preu molt elevat per l’agressió russa a Ucraïna», va afirmar el secretari general de l’OCDE, Mathias Cormann». I sobretot, el preu es pagarà el 2023, exercici per al qual l’OCDE estima que la guerra tindrà un impacte econòmic de 2,8 bilions de dòlars (2,89 bilions d’euros) en el PIB global.

El fre de les economies europees és liderat per Alemanya. El motor del continent entrarà en recessió l’any que ve (-0,7%), després que el seu PIB hagi pujat l’1,7% enguany. El creixement també resultarà raquític el 2023 en altres països veïns, com França (0,6%) o Itàlia (0,4%).

Encara que l’economia d’Europa paga els plats trencats de la guerra, l’alentiment resultarà global. Hi contribuirà la política d’augment dels tipus d’interès impulsada per la Reserva Federal estatunidenca i seguida pel Banc Central Europeu. El creixement de l’economia dels Estats Units seria del 0,5% el 2023, set dècimes menys que en l’anterior previsió, i el de la Xina del 4,7% (-0,2). L’OCDE rebaixa lleugerament la seva estimació per al 2023 per a Rússia, l’economia de la qual es contrauria el 4,5% el 2023.

La inflació es mantindrà el 2023

«Les pressions inflacionistes són cada cop més generalitzades, amb l’augment dels costos de l’energia, el transport i d’altres que es traslladen als preus», apunta l’OCDE, que pronostica que la inflació es mantindrà en nivells alts el 2023, sobretot pels preus energètics. Espanya és un dels grans països desenvolupats on els costos energètics han pujat més en termes relatius amb la crisi actual. Si al període 2019-2021 aquests costos ja eren elevats a Espanya (5% del PIB, davant de menys del 4% a Alemanya, França, el Regne Unit o els Estats Units), el 2022 s’han disparat i representaran prop de l’11% del PIB.

Això es deu a la gran dependència de l’economia espanyola de l’energia, superior a la majoria dels seus veïns. Excloent el cas particular de Turquia, on la inflació està desbocada (71% de pujada previst el 2022), Espanya serà enguany amb el 9,1% el país amb la taxa més alta dels que integren l’OCDE i el G20, per sobre del Regne Unit (8,8%), Alemanya (8,4%) i Itàlia (7,8%), però sobretot dels Estats Units (6,2%), França (5,9%) i el Japó (2,2%).

La situació hauria de moderar-se una mica el 2023, però sense tornar ni de lluny a la situació precrisi. La inflació prevista a Espanya serà del 5%, inferior a la del conjunt de la zona euro (7,5% a Alemanya, 5,8% a França i 4,7% a Itàlia). L’eurozona continuarà enfangada pel problema de l’aprovisionament energètic.