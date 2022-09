El Govern va aprovar ahir el decret llei de mesures urgents per reduir la temporalitat a l’administració de la Generalitat, el foment de la promoció interna i l’agilització de la cobertura de vacants. L’executiu té com a objectiu estabilitzar 59.000 llocs de treball i situar la temporalitat per sota del 8% el 2024. Així, el decret llei inclou un primer article que autoritza la convocatòria de processos selectius especials de promoció interna per a personal funcionari dels cossos i escales d’administració i tècnic. Els processos selectius especials interns es faran amb el sistema de concurs oposició, de manera paral·lela i en els mateixos termes que els processos selectius d’estabilització.

El nombre de places a convocar és del 45% de places convocades per cada cos o escala en l’oferta d’ocupació pública d’estabilització d’ocupació temporal que disposin de cossos, escales o especialitats del grup o subgrup de titulació immediatament inferior de la mateixa àrea o especialitat. Segons l’executiu, aquesta mesura dona compliment a la legalitat vigent en matèria de promoció interna i compensa el fet que les convocatòries d’estabilització preveuen una oferta massiva de places a què només pot concórrer el personal temporal. La norma també preveu la creació de relacions d’aspirants que inclouran els que han aprovat un procés selectiu, però no han obtingut plaça. Així, un cop acabat el procés selectiu, es tindrà una relació de persones qualificades que podran cobrir les vacants que es generin i ser nomenades funcionàries de carrera. La relació d’aspirants durarà tres anys, a comptar a partir de la data de resolució de la convocatòria, o quedarà sense efecte quan es resolgui una nova convocatòria d’un procés selectiu del mateix cos, escala o especialitat. Aquesta disposició no és aplicable als processos selectius d’estabilització. D’altra banda, el decret llei també regula i limita la durada de la reserva de plaça quan el personal funcionari passa a la situació administrativa de serveis especials. Es vol evitar la temporalitat de llarga durada. Les reserves de plaça seran de 6 mesos per als llocs de lliure designació, i de 4 anys per als proveïts per concurs de mèrits. Aquesta limitació temporal es compensa amb garanties per als afectats amb el reconeixement d’una reserva de destinació d’un lloc de treball provisional a la mateixa localitat i amb el mateix nivell de destinació i condicions retributives. Altres mesures que inclou la nova normativa Una altra mesura és la regulació de la figura del contracte d’alta direcció com a màxim responsable de programes adscrits a departaments de la Generalitat, per incentivar i afavorir la captació del talent i l’expertesa dels funcionaris públics per liderar la gestió dels nous programes i actuacions derivades de la implementació i gestió dels fons europeus. Finalment, també es regula la contractació temporal dels llocs de treball estructurals i no singulars dels consorcis adscrits a la Generalitat.