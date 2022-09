La 60a edició del Saló Nàutic de Barcelona tindrà com a protagonistes la sostenibilitat i l’economia blava. Així, com a novetat l’edició d’enguany tindrà un nou espai amb una quinzena de start-ups internacionals que presentaran les seves propostes relacionades amb la innovació en el sector. Als molls del Port Vell també hi haurà diversos models d’embarcacions sostenibles i elèctriques. A banda, el certamen arriba amb la mirada posada en la Copa Amèrica, que se celebrarà a la capital catalana el 2024. «És un esdeveniment comparable a uns Jocs Olímpics», va dir el president del Saló Nàutic, Luis Conde. Al saló la Fundació Barcelona Capital Nàutica i el Port de Barcelona mostraran les accions que desenvoluparan amb motiu de la prova. L’edició d’enguany tindrà una superfície expositiva de 21.000 metres quadrats, un 40% més que l’any passat.