Venedors de botiga (8,04%), cambrers (5,53%) i altres professionals del treball i l'educació social (4,52%) encapçalen les professions més demandades a la comarca del Berguedà, segons el rànquing d'ocupacions més sol·licitades a la província de Barcelona recollides al web d'ofertes Xaloc de la Diputació de Barcelona, durant el primer semestre de l'any.

A la província de Barcelona, en global, ocupen les tres primeres posicions: empleats administratius (9,33%), personal de neteja (8,79%) i venedors de botigues i magatzems (4,86%). Uns Serveis Locals d'Ocupació que han assolit 16.993 insercions laborals, en el primer semestre de 2022, un 16% més que en el mateix període de l'any passat. En aquest període, s'han atès 68.459 persones, 14.500 empreses i gestionat més de 10.000 ofertes de feina, amb una taxa d'inserció se situa en el 18%.

Si s'analitza la comarca del Berguedà continuen la llista: empleats administratius (4,52%), personal de neteja (4,02%), auxiliars d'infermeria hospitalària (3,52%), monitors d'activitats recreatives (3,52%), treballadors que tenen cura de les persones a domicili (3,02%), ajudants de cuina (3,02%) i peons d'obres públiques (2,51%).

El rànquing s'ha elaborat en el marc del projecte "XaloCompetències" que neix amb l'objectiu de proporcionar a la ciutadania informació rellevant i recursos sobre el mercat de treball i conèixer així, un major ventall d'oportunitats laborals. "XaloCompetències" és un recurs d'orientació per competències que aporta coneixement a les persones en procés de recerca o de millora de feina sobre les ocupacions i perfils competencials més demandats per les empreses de la província de Barcelona segons el Web d'Ofertes Xaloc de la Diputació de Barcelona. En concret, consta de tres eines: infografies de les deu ocupacions més demandes a la província de Barcelona i a les seves comarques, una guia sobre les competències clau, i unes fitxes ocupacionals per descobrir, a través d'elles, quins són els requisits i les competències sol·licitades en les diferents ocupacions.

La web de Xaloc, impulsada per la Diputació de Barcelona, gestiona més de 1.000 ofertes i va rebre, l'any passat, gairebé 4 milions de visitants únics i va registrar 10,1 milions de pàgines vistes. Actualment 138 Serveis Locals d'Ocupació utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc (PTX), que donen cobertura als 311 municipis de la província de Barcelona.

En el procés de construcció del projecte s'ha comptat amb la col·laboració de vint-i-un Serveis Locals d'Ocupació de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (SLO) - Xarxa Xaloc, que han aportat el seu coneixement i experiència en els processos d'intermediació dels seus municipis d'actuació.

Les insercions augmenten un 16% i la taxa d'inserció se situa en el 18%, en el primer semestre de 2022

Els Serveis Locals d'Ocupació, impulsats per la Diputació de Barcelona, han facilitat, en el primer semestre d'aquest any, 16.993 insercions laborals (un 16% més que en el mateix període de l'any passat), han atès 68.459 demandants d'ocupació i han gestionat 10.820 ofertes de feina. La taxa d'inserció laboral se situa en el 18%.

Els Serveis Locals d'Ocupació (SLO) són dispositius que els ajuntaments i altres ens locals posen al servei de la ciutadania per tal de millorar l'ocupabilitat de les persones a l'atur i establir vincles amb les empreses per detectar-ne les necessitats i oferir-los assessorament especialitzat per cobrir els perfils professionals que requereixen.

Durant el primer semestre del 2022, els SLO han gestionat 16.993 insercions, amb una variació interanual del 15,8%, i una taxa d'inserció laboral del 18%. Així mateix, en aquest període s'han atès 68.459 persones demandants d'ocupació, gairebé 4.000 més que en el primer semestre de 2021, i s'ha mantingut el perfil de persones entre 30 i 49 anys com el més nombrós (45%). Pel que fa a ofertes gestionades, aquestes arriben a les 10.820

Pel que fa a les empreses, des d'aquests dispositius locals s'han atès, en el primer semestre de l'any, 14.507 empreses, i continua sent majoritari el sector serveis (77,7%), seguit del sector indústria (14,5%), construcció (5,8%) i agricultura (2%). Les empreses de menys de 50 treballadors són les que tenen més relació amb aquests dispositius locals (85,8%).

A nivell territorial, les comarques del Vallès Occidental amb un 22%, Berguedà (21,1%), i Osona (19,9%) destaquen per registrar les taxes més altes d'inserció comarcal, mentre que Anoia, Garraf i Barcelonès ho fan per haver registrat durant aquest semestre les taxes més baixes, amb més d'un 15%.