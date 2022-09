Ryanair demana al govern d'Espanya que prengui mesures per protegir els seus ciutadans i els sobrevols que passen per sobre França quan hi ha vaga de controladors al país gal i que els serveis mínims no es limitin només als vols nacionals francesos i dels seus ciutadans. En un comunicat, la companyia aèria assegura que, d'aquesta manera, s'evitaria "la cancel·lació de milers de vols" a causa de les vagues dels controladors aeris francesos que "han tornat a causar avui una interrupció massiva als viatges aeris". La jornada de vaga dels serveis públics francesos "ha provocat retards i cancel·lacions a milers de passatgers que viatgen al Regne Unit, Irlanda, Itàlia i Espanya", ha insistit Ryanair.

L'empresa ha carregat contra la Comissió de la Unió Europea per no prendre mesures i ha instat als executius que, de manera individual, protegeixin els vols.