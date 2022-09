La despesa mitjana de les llars del 2021 no recupera els nivells precovid, després del descens pronunciat del 2020, quan es van modificar molt els hàbits de consum. Les famílies van gastar 31.710 euros, el 8,5% més que el 2020, respectivament, però el 3,7% menys que el 2019, any previ a la pandèmia. Per persona, la despesa va ser de 12.856 euros (+8,3%), segons les dades donades a conèixer per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). La despesa en béns de primera necessitat ha augmentat i ja representa el 60,7% del consum, el 5,9% més que l’any anterior i el 5,7% més respecte al 2019. En canvi, la depesa en la resta de béns i serveis ha crescut el 12,6%, però ha disminuït el 15,3% respecte a dos anys enrere.

Els grups que presenten els descensos més elevats de la despesa mitjana per llar respecte al 2019 són el de l’oci i cultura (-27,6%), el del transport (-26,4%) i el dels restaurants i hotels (-22,5%). Només la sanitat (18,8%), els aliments i begudes no alcohòliques (12,4%) i el grup de l’habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles (7,1%) han experimentat un augment en la despesa mitjana per llar respecte al 2019. La despesa mitjana més elevada és la dedicada a l’habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles (11.640 euros), que representa el 36,7% del total. Aquest grup ha crescut el 4,6% en relació amb l’any anterior (516 euros) i ha anat augmentant progressivament, des de l’inici de la sèrie. El segueixen el grup dels aliments i les begudes no alcohòliques (16,2% del total de la despesa mitjana d’una llar), que registra un augment anual del 6,7%, amb una despesa mitjana per llar de 5.146 euros, 323 euros més que el 2020. Pel que fa a la resta de béns i serveis, els únics grups que han reduït la despesa el 2021 són el de comunicacions, que disminueix l’1,5% fins als 1.024 euros, i el de begudes alcohòliques i tabac, que disminueix el 2,9% amb una despesa mitjana per llar de 432 euros. En relació amb l’any anterior, les llars unipersonals, amb una despesa mitjana per llar de 21.946 euros, han incrementat la despesa el 6,6%, i destaca el creixement de la despesa de les llars d’un adult menor de 65 anys (8,9%). La despesa mitjana de les llars on el sustentador principal té estudis superiors és el 18,9% més alta respecte al conjunt de les llars. D’altra banda, les famílies on la persona amb més ingressos és d’una nacionalitat estrangera tenen una despesa el 26,3% inferior a la mitjana (23.383 euros); mentre que les llars amb aturats gasten el 47% menys (16.810 euros) Les famílies amb una dona com a sustentador principal tenen una despesa mitjana per llar de 28.879 euros, el 8,9% menys a la del conjunt de les llars catalanes. Les llars catalanes han incrementat el consum dels principals productes alimentaris, excepte els llegums i hortalisses (-1,7%). Pel que fa a les begudes i en relació amb l’any anterior, hi ha un increment del consum de les llars en begudes destil·lades (13,4%) fet que suposa una mitjana de 3,2 litres per llar, mentre que s’ha reduït el consum de cerveses (-9,8%) i de vins (-6,5%). Pel que fa als serveis bàsics de l’habitatge i productes energètics, l’any 2021 augmenta el consum dels subministraments bàsics de la llar, en mig d’una escalada sense precedents dels preus de l’energia. El consum d’aigua creix un 27,9%, el de gas en un 24,4% i el d’energia elèctrica en un 5,6%, a diferència del 2020, quan només va augmentar el consum d’aigua.