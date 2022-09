La inflació ha cedit amb força al setembre i s’ha situat en una taxa anual del 9%, un punt i mig per sota del 10,5% de l’agost i més allunyada del sostre del 10,8% del juliol. Segons les dades de l’IPC publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), els preus de consum han baixat al setembre sis dècimes respecte a l’agost, que ha permès rebaixar la taxa anual fins al 9%.

L’indicador avançat ahir per l’INE s’ha de confirmar el 14 d’octubre, i en aquest cas es convertirà en la taxa d’inflació més baixa des del juny passat, quan es va situar per sobre del 10%, el percentatge més alt dels 37 últims anys. A mitjan octubre es coneixerà l’evolució detallada dels components que integren el cistell de la compra de l’IPC, però l’INE anticipa en la seva nota que la moderació de la inflació al setembre es deu, sobretot, a la baixada mensual dels preus de l’electricitat, que van pujar al setembre del 2021. També hi influeix, encara que menys, el descens mensual dels carburants, davant de la pujada del 2021, i la baixada del transport.

La taxa de variació anual estimada de la inflació subjacent (sense els preus més volàtils d’aliments no elaborats i productes energètics) també ha cedit, dues dècimes, fins al 6,2%. Amb les taxes de variació acumulades des de principi d’any, la taxa d’inflació mitjana es redueix al 9% en els nou primers mesos i la de la inflació subjacent cedeix fins al 4,7%.

Malgrat les tensions als mercats energètics, el Ministeri d’Economia confia que la tendència decreixent de la inflació es mantindrà els pròxims mesos, si no hi ha nous esdeveniments. Des del punt de vista del Govern, la moderació de la taxa d’inflació posa de manifest l’impacte positiu de les mesures engegades per esmorteir l’alça dels preus, sobretot les dirigides a fomentar el transport públic.

L’INE ha avançat l’índex de preus de consum harmonitzat (IPCA), la base per a les estadístiques europees d’Eurostat. El setembre la taxa de variació anual estimada de l’IPCA se situa en el 9,3%, més d’un punt inferior a la del mes anterior.