La pensió mitjana per jubilació dels autònoms és un 39,2% més baixa que en el règim general. Aquesta és una de les principals conclusions d'un estudi del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), que analitza la situació del treball autònom. En aquest sentit, l'informe detalla que la quantia de la jubilació dels treballadors per compte propi és de les "més baixes" del sistema i ho atribueix al fet que un 86% dels autònoms mentre estan en actiu cotitzen a la Seguretat Social per la base mínima. En concret, la pensió mitjana dels autònoms el 2021 va ser de 747,1 euros, mentre que en el règim general la quantia va ascendir fins als 1.194 euros.

L'organisme assegura que la reforma de pensions que planteja el govern espanyol "pretén equiparar" aquesta diferència. Així mateix, aposta per ampliar la jubilació activa –compaginar el 100% de la pensió amb el treball per compte propi- a tots els autònoms, amb independència que tinguin o no assalariats a càrrec.

Perfil dels autònoms

L'informe del CTESC indica que durant l'últim any el nombre d'autònoms pràcticament no ha variat i ha crescut només el 0,03%. Així, Catalunya va tancar l'exercici 2021 amb 522.779 treballadors per compte propi, de manera que el percentatge d'autònoms sobre el total d'ocupats es va situar en el 15,2%. Es tracta del mateix nivell que hi havia abans de la pandèmia (l'any 2021 va pujar lleugerament fins al 15,7%). Set de cada deu treballadors del col·lectiu no tenen assalariats a càrrec seu.

Per gènere, en l'últim any ha augmentat un 6,3% el nombre de dones que treballen per compte propi. En canvi, els homes han experimentat un decreixement del 3%. Ara bé, continua la bretxa en la radiografia del total del col·lectiu: un 36,4% són dones i un 65,4% són homes. En el treball assalariat, la presència femenina arriba fins al 49,7%.

Per edat, el CTESC també constata que el nombre d'autònoms menors de 35 anys ha disminuït un 3,4%, de manera que representen tan sols el 13,8%. Un 58% tenen entre 35 i 54 anys i un 28% més de 55. L'organisme ha atribuït aquesta diferència entre edats al fet que els joves tenen dificultats per entrar al mercat laboral, de manera que ser autònoms encara se'ls fa més "arriscat".

Amb tot, el perfil majoritari d'autònom és el d'un home d'entre 35 i 54 anys i sense treballadors al seu càrrec.

Més treballadors per compte propi al litoral de Catalunya i al sector serveis

L'estudi també posa de manifest que els augments més intensos d'afiliacions al règim d'autònoms durant l'últim any es van ubicar a les comarques de la costa i del Pirineu. En canvi, a les comarques interiors de la demarcació de Tarragona i les més meridionals de Lleida van mostrar evolucions negatives. La dinàmica s'explica pel fet que les afiliacions a l'agricultura es redueixen (-1,8%), mentre que augmenten en el sector serveis (+2,2%).

Igual que en l'any anterior, l'informe analitza les ajudes extraordinàries per la crisi de la covid-19. En concret, l'administració va concedir 108.178 prestacions per cessament d'activitat. Catalunya va ser la segona comunitat autònoma que més va concentrar aquestes ajudes (17,3%), per darrere d'Andalusia (22,3%).

L'informe del CTESC inclou 65 recomanacions a l'administració en relació amb els treballadors autònoms.