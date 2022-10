La companyia Virgin Atlantic Airways ha fet un salt en la seva política d’identitat de gènere, i ja està donant a tots els seus treballadors l’opció d’utilitzar qualsevol dels seus uniformes, amb pantalons o faldilla, en funció de com se sentin més còmodes cadascun d’ells.

Els conjunts, dissenyats per la prestigiosa firma Vivienne Westwood, estan compostos per una jaqueta bordeus i pantalons, o jaqueta escarlata i faldilla.

L’aerolínia, amb seu al Regne Unit, és propietat del multimilionari empresari Richard Branson, que ha assegurat que tant la tripulació de cabina, com els pilots i el personal de terra podrien triar l’uniforme que «els representa millor».

També oferirà als passatgers l’opció de posar-se un pin que indiqui el pronom de la seva elecció quan es registrin (‘She/her’, ‘He/his’ o ‘They/them’), i està actualitzant els sistemes de venda d’entrades per permetre seleccionar codis de gènere U o X en la seva reserva i utilitzar el títol neutral de gènere Mx.

L’anunci ve després de la decisió que, a principis d’aquest any 2022, van prendre diverses aerolínies nord-americanes per permetre als viatgers comprar bitllets amb un marcador de gènere X per a finals del 2024. A l’abril, el Departament d’Estat dels Estats Units també va implementar una política que permet als nord-americans seleccionar el marcador X als seus passaports. Al març, Alaska Airlines va donar també al personal l’opció de triar quin uniforme utilitzar i va anunciar que introduiria peces de gènere neutre.

La directora comercial de Virgin Atlantic, Juha Jarvinen, ha explicat en un comunicat de premsa que volen «permetre que la nostra gent utilitzi l’uniforme que millor s’hi adapti i assegurar-nos que els nostres clients siguin atesos amb els pronoms que prefereixin».