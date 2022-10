Catalunya continua liderant la taxa d’activitat emprenedora (TEA, en anglès) a l’Estat, segons l’informe Global Enterpreneurship Monitor (GEM) elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. En concret, la TEA catalana ha pujat fins al 7,2% el 2021, un increment del 0,6% respecte del 2020. És un percentatge superior a la mitjana espanyola, del 5,5%, però inferior a l’europea, del 9%. Per gèneres es redueix el biaix respecte d’altres anys, tot i que encara hi ha distància entre dones i homes. Així, la taxa d’activitat emprenedora femenina és de, 6,7%, set dècimes més que el 2020, i la masculina del 7,6%.

A l’informe del 2021, la taxa d’activitat emprenedora en dones era del 6%, i en homes del 7,2%. Però entre els emprenedors consolidats, l’estudi indica que les dones són el 38% i el 2020 eren el 49%. Les diferències són més petites en els emprenedors nous (46% de les dones i 54% dels homes) i els emprenedors potencials (49% de les dones i 51% dels homes).