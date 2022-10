El comerç manresà no arriba a temps al decret que l’obliga a tancar les portes

Els comerços del conjunt de l’Estat tenien fins a ahir per adaptar els seus establiments al Reial decret llei 14/2022, d’1 d’agost d’eficiència energètica, que els obliga a disposar d’un sistema de tancament de portes per evitar pèrdues energètiques. Amb tot, el comerç que no disposa de tancaments no està arribant majoritàriament a temps per al compliment del decret, aprovat el passat 10 d’agost. Tampoc a Manresa.

Els comerços de la capital del Bages s’han preparat per afrontar aquesta nova obligatorietat, però el termini, consideren els consultats, ha estat massa just per tenir, en cas de no disposar-ne, un sistema de tancament a punt. Regió7 ha parlat amb responsables de comerços del Passeig de Pere III i del Carrer d’Àngel Guimerà per saber com estan aplicant l’exigència del Govern central les que no tenien un sistema de portes, com és el cas de la majoria de botigues de sabates.

Àngela Gualda, de la sabateria Xarol, explica que «no tenim porta, ara estem treballant per posar-ne unes de les que s’obren automàticament. El problema és que no sabem quan ens les posaran». Afirma que una empresa ja ha pres les mides, però no preveien tenir-ho a punt avui. «No creiem que això ens afecti a les vendes, qui vulgui comprar, comprarà igual», diu Gualda.

Comerços que no tenen portes

A Montse Interiors es troben amb el mateix problema. «Tenim una de les entrades que no té sistema de tancament, ara ens han vingut a agafar les mides per posar unes portes automàtiques», diu Pilar Parral. La botiga té una altra entrada que disposa de portes manuals que ara tenen obertes però que a partir d’avui «tindrem tancades».

David Augé, propietari de La Creadora, també ha tingut problemes per complir a temps amb la nova norma. «Tothom ho ha de fer i les empreses instal·ladores no arriben a tot. Avui nosaltres no en tindrem pas». Augé explica que encara li ha d’arribar el pressupost per a la instal·lació i «confia que no siguin estrictes amb la mesura, ja que a l’agost estava tot parat per vacances i no podíem fer res».

Altres comerços que ja disposen de portes automàtiques o en tenen de manuals no dubtaran en tancar-les davant la nova llei: «Les tindrem tancades, com ja fèiem fins ara. A més hem posat termòmetres per controlar la temperatura i informar els clients», afirma Carme Barranco, de la botiga Joan Soler. I és que el decret també obliga els establiments a mantenir-hi una temperatura no superior a 19 °C en els calefactats, i no inferior a 27º ens els refrigerats. I a més, s’ha d’informar els clients amb cartells o pantalles de la temperatura de l’establiment. «No creiem que la mesura ens porti problemes, el límit de temperatura sí que ens ha afectat els dies de calor, perquè els clients ho patien en emprovar-se roba», declara Barranco.

La sabateria Nails és una de les poques a Guimerà que té portes manuals. Georgina Durany afirma que «haurem de tancar-les. No creiem que això ens afecti però sempre s’ha dit que una botiga oberta fa que entrin més clients». A La Creadora hi coincideix: «La porta no deixa de ser una barrera d’entrada i complica la venda. I és un cost més», asseguren.

Millores pels treballadors

Jordi Perramon, de l’Herboristeria Elena, se sorprèn quan se li pregunta per la mesura: «no en sabíem res, però si hem de tancar la porta, la tancarem». A més afegeix que per als treballadors és millor: «ara ve el fred i aquí tancats estarem millor», diu. No passar fred també alegra a Gualda, de la sabateria Xarol, que detalla que «els clients i clientes estaran a més bona temperatura i a més, gastarem menys energia». L’estalvi energètic pot ser un factor molt decisiu, en temps en què l’electricitat ha disparat el preu. Jordi Mominó, d’esports El Cim, explica que, «si tenim l’aire condicionat o la calefacció les portes ja les tenim tancades», afirma.