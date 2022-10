Els preus de les exportacions van créixer el 18,4% a l’agost respecte del mateix mes de l’any passat, segons les dades provisionals de l’Índex de Preus d’Exportacions (IPRIX). La taxa, però, és cinc dècimes inferior a la del juliol (18,9%) i registra dos mesos consecutius de baixada després del rècord que va marcar al juny (21,8%). Per destí econòmic dels béns, destaca l’energia, on els preus de les exportacions es van incrementar el 104,5% interanual, és a dir, més del doble. D’altra banda, els preus en les importacions van créixer el 30,2% a l’agost, gairebé un punt més que al juliol. Es tracta del tercer més elevat de la sèrie històrica, darrere de l’abril i el març d’enguany.

En les exportacions, l’INE destaca que, tot i l’encariment de l’energia, la taxa anual de l’agost és més de dos punts i mig inferior a la del juliol. La variació és perquè les refineries de petroli han baixat de preu en comparació del 2021. També destaquen els béns intermedis, que han pujat el 17,8%, dos punts menys que al juliol. En canvi, respecte de l’agost del 2021 han pujat els preus de la fabricació de vehicles de motor.

Per la seva banda, en l’Índex de Preus d’Importació (IPRIM), el sector amb més influència va ser l’energia, que va situar la seva variació en el 114,6%, més de sis punts per sobre de la registrada al juliol. També hi van influir els béns d’equip, amb una taxa que va pujar vuit dècimes (10,3%). En canvi, els béns intermedis van tenir una influència negativa, amb una variació del 17,7%.