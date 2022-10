Els ministres d’Energia de la Unió Europea van tancar ahir un acord polític sobre les mesures d’emergència per intervenir el mercat elèctric comunitari i van pactar reduir la demanda elèctrica a la UE un 5% en hores punta, una taxa a les empreses de combustibles fòssils i establir un límit de 180 euros/MWh al preu al qual les productores d’electricitat inframarginals poden comercialitzar l’energia.

Després de poc més d’una hora de reunió, els titulars d’Energia dels Vint-i-set van adoptar aquestes mesures d’emergència per fixar una reducció obligatòria del consum d’electricitat, establir una taxa de «solidaritat» a les intermediàries de combustibles fòssils, com petrolieres, o redistribuir als més vulnerables els beneficis extraordinaris de les tecnologies inframarginals que venguin l’electricitat per sobre de 180 euros/MWh.

«Crec que avui farem un altre pas necessari per gestionar la crisi energètica. La Comissió ha proposat mesures per reduir la demanda d’energia i generar beneficis», va indicar la comissària d’Energia, Kadri Simson, a la seva entrada al Consell de Ministres d’Energia de la UE, i va afegir que aquests instruments «relaxaran la pressió en els preus».

Les mesures, que seran formalment adoptades per procediment escrit la setmana vinent, no entraran en vigor fins l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i s’aplicaran de l’1 de desembre d’enguany al 31 de desembre del 2023, si bé Xipre i Malta tenen excepcions específiques per la seva condició d’illes energètiques.

L’acord subscrit pels ministres d’Energia dels Vint-i-set estableix que aquestes mesures seran compatibles amb les implementades a escala nacional pels estats membres si tenen un caràcter equivalent, com és el cas del mecanisme de minoració del gas o l’impost sobre els ingressos de les grans energètiques. Els ministres d’Energia han subscrit la proposta de Brussel·les de fixar una reducció obligatòria del 5% de consum de l’electricitat en la franges horàries de màxim consum i una disminució del 10% de la demanda d’electricitat entre l’1 de desembre del 2022 fins a finals de març del 2023. En tot cas, correspondrà a cada país introduir les mesures apropiades per aconseguir els objectius de reducció del consum durant aquest període.

A més, els Vint-i-set han convingut establir una taxa de «solidaritat» a les empreses intermediàries de combustibles fòssils, com petrolieres, gasístiques o el sector del refinament. Aquesta mesura fixarà una «contribució» del 33% sobre els beneficis obtinguts fins al 31 de desembre del 2023 i que se situïn un 20% per sobre de la mitjana dels últims quatre anys. Aquest impost s’articula com una contribució temporal i l’import recaptat es destinarà a llars vulnerables, a les empreses més afectades i a les indústries electrointensivas.

La tercera de les mesures acordada és posar establir un màxim de 180 euros/MWh al preu al qual les tecnologies inframarginals, les que produeixen electricitat per sota de les productores de cicle combinat de gas com les renovables o la nuclear, poden vendre l’electricitat en el mercat majorista (pool).

L’acord preveu la possibilitat que els països introdueixin modificacions com establir un límit de preus més elevat, utilitzin mesures per limitar els beneficis del mercat, estableixin diferenciacions per tecnologies o apliquin límits als beneficis en el mercat a altres operadors com els proveïdors.