El nou reglament ha sorprès els comerciants però també els fabricants de portes. Aquests han vist «impossible» instal·lar portes automàtiques a tots els comerços abans de la data límit que acabava ahir divendres 30 de setembre, tal com fixa el decret d’estalvi energètic. Algunes empreses del sector han registrat un 30% més de comandes i un 100% més de pressupostos de l’habitual i es veuen totalment «col·lapsades» mentre que d’altres només han notat increments de sol·licituds d’informació. L’obligatorietat de la mesura ha coincidit amb un moment en què els preus estan disparats, falten instal·ladors i hi ha hagut poc temps per planificar una estratègia de màrqueting diferent de les portes obertes.

Dídac Contreras, director general de l’empresa manresana d’instal·lació de portes Collbaix, explica a Regió7 que la situació de saturació s’estén arreu de l’Estat. «Manresa no és una excepció. Té un creixement igual que a la resta de Catalunya», detalla. Contreras, que també és president de l’Associació Espanyola de Fabricants de Portes Automàtiques, explica que «la situació ens sembla molt precipitada. Començar el mes d’agost i acabar al 30 de setembre és molt just, tothom sap que són uns mesos difícils». La seva empresa ha notat un increment de comandes del 38% i de pressupostos del 187% des de finals d’agost. De fet, diu que «les consultes s’han incrementat sobretot a la pàgina web». «El departament comercial està saturat», diu Contreras. Moltes de les consultes que els arriben no acaben en projecte. Moltes empreses, explica, «no tenien previst fer una inversió com aquesta i ens expliquen que l’hauran de fer en un altre moment». També avisa que hi ha comerços que utilitzen la petició d’un pressupost per escapolir-se de possibles multes: «En alguns casos ens demanen pressupostos per si els arriba una inspecció poder dir que estan planejant instal·lar portes», detalla. A més de la falta de temps i de l’augment de la demanda, Collbaix assegura que li falta personal: «Els equips que tenim de muntadors són escassos, ens falta gent. Però no només afecta el nostre sector, falta formació en la construcció», explica Contreras. La mesura arriba en un moment en què els preus dels productes s’han encarit. Instal·lar un sistema de portes automàtiques pot oscil·la entre els 3.000 i 60.000 euros. Una inversió que molts comerços no poden assumir. Contreras detalla que el preu s’ha encarit fins al doble en els últims dos anys; tot i això, explica que «gairebé treballem amb els mateixos preus de l’any passat».