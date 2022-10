L’actual crisi de preus multiplica les factures pendents de cobrament a sobre de la taula dels autònoms. Clients que no paguen i que deixen sense ingressos el 41,6% dels treballadors per compte propi del país, una morositat que ha augmentat gairebé 10 punts el darrer any. Així ho constata el baròmetre presentat recentment per la Federació Nacional d’Associacions d’Empresaris i Treballadors Autònoms (ATA), elaborat entre el 19 i el 22 de setembre sobre una mostra de 1.085 autònoms. L’associació presidida per Lorenzo Amor alerta que l’activitat de la meitat dels autònoms comença a caure i sis de cada deu enquestats preveu que el que resta d’any la facturació empitjori.

La morositat és un llast per a l’economia que augmenta en períodes de crisi i disminueix en èpoques de bonança, atesa la tensió més gran que acumulen les caixes i que afecta especialment les pimes i els autònoms. I les dades de l’enquesta d’ATA apunten a la línia del refredament de l’economia. La proporció de treballadors per compte propi amb factures pendents de cobrament ha anat augmentant els darrers mesos. En el baròmetre anterior, del maig del 2022, era del 38,6%; en el baròmetre del desembre, del 36,4% i en el de setembre del 2021, de 32,1%. Ha augmentat gairebé 10 punts el darrer any i es concentra principalment a l’empresa privada. Aquest repunt de la morositat, sumat al fet que la meitat del col·lectiu afirma que ha vist baixar l’activitat del negoci l’últim any, apuntalen la tesi de la desacceleració de l’economia. La crisi de preus està impactant de manera generalitzada sobre els negocis. Nou de cada 10 enquestats per ATA afirma que ha vist augmentar les despeses de la seva activitat els últims mesos i sis de cada deu reconeix que ho està traslladant als seus propis preus. El principal responsable és l’encariment de la factura energètica. El 94,2% dels autoempleats afirmen pagar més de subministraments i el 45% afirmen tenir increments de més del 25%. Alerta sobre els lloguers A més de la factura energètica, des d’ATA van avançar la seva preocupació en relació amb la pujada dels preus del lloguer per a l’any que ve. Actualment, i fins al mes de desembre, els lloguers vinculats a l’IPC tenen un topall per llei al 2%, però a partir de l’1 de gener tornaran a pujar segons el nivell mitjà de preus en què tanqui l’exercici. «Ens preocupa la revisió dels lloguers al novembre o al desembre amb una inflació al 8 o al 9%. Aquestes revisions de renda podrien ser un gran problema», va advertir el president d’ATA. Tot i això, aquesta tendència no s’està traslladant a altres indicadors, com és el cas de l’ocupació. Majoritàriament els afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) que tenen treballadors a càrrec mantenen les plantilles i els acomiadaments són minoritaris. Segons l’enquesta d’ATA, només el 25,2% dels enquestats han acomiadat els últims mesos, davant l’11,8% que ha augmentat plantilla i el 63% que ni ha acomiadat ni ha contractat. Yolanda Díaz aposta per millorar la prestació d’atur La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, va defensar la necessitat de millorar la prestació per cessament d’activitat dels autònoms i de caminar cap a la «igualació» de drets del col·lectiu amb els que gaudeixen els treballadors per compte aliè. En aquest sentit, la vicepresidenta segona va assegurar que «queda molt per fer» en el món del treball autònom, no només en l’àmbit de la protecció del col·lectiu, també en matèries com la conciliació i la prevenció de riscos laborals.