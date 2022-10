Vull fer una visita amb els membres de la comissió a la Ricarda.

¿Per a què?

Crec que és imprescindible que vegin del que estem parlant. Jo m’hi vaig acostar l’altre dia.

El seu encàrrec per arribar a l’acord no és fàcil.

La comissió que presideixo pretén aconseguir una proposta consensuada, arribar a unes conclusions. No soc polític, soc tècnic, i com a tècnic no sé res. En les compareixences escoltarem tothom.

¿També els contraris a l’ampliació?

Per descomptat. Tant l’Ajuntament del Prat com els grups ecologistes, tothom.

¿Però contemplen la possibilitat que no s’allargui la pista? L’any passat s’hauria d’haver dit que sí a la inversió d’Aena perquè l’aeroport està en via de saturació, amb més de 52 milions de passatgers el 2019: veurem com acabem aquest 2022, amb el trànsit en augment.

¿Les actuals instal·lacions són insuficients?

Per descomptat. Som una ciutat atractiva per fer negocis i hi ha cinc milions de passatgers que cada any es desplacen a Madrid-Barajas perquè el Prat no els ofereix els vols que necessiten.

¿I l’ampliació permetria aquesta oferta?

Sí. A més evitaria la saturació de l’aeroport, amb retards i cancel·lacions que ens perjudicarien. Ens volem estalviar que l’aeroport de Barcelona sigui el nou Rodalies de Catalunya, amb els problemes que veiem cada dia als trens.

Els opositors a l’ampliació de l’aeroport adverteixen de l’alt cost ambiental.

Estudiem totes les possibilitats. Des de la comissió volem aprendre, analitzar com funcionen les pistes i quina afectació per sorolls hi ha en les poblacions. També el valor ecològic dels espais naturals, dels cultius de la zona. Citarem pagesos i propietaris.

¿Les posicions no estan ja clares?

Volem comprovar si, per exemple, l’ampliació de l’aeroport pot servir per salvar precisament la Ricarda. Ara mateix és un llac artificial però es pot afrontar un pla de compensacions ambientals que reverteixi la situació. Això és feina d’Aena.

Però fins ara s’acusa el gestor aeroportuari de no fer els deures.

Cal tenir amplitud de mires i pensar que, potser, el Garraf pot convertir-se en parc natural per augmentar la protecció de l’espai i, al costat de l’aeroport permetre ampliar. És imprescindible planificar i fer-ho al més aviat possible.

Les inversions d’Aena en el DORA 2022-2026 estan tancades, ¿què proposa?

Farem la nostra feina de consens fins al juny o juliol de l’any que ve. Serà llavors quan la Generalitat haurà de dir que sí, perquè la inversió sigui ferma en el següent DORA. De tota manera, ara mateix ja s’estan gastant 450 milions d’euros a l’aeroport del Prat.

Un model de creixement que hi ha qui qüestiona per la crisi climàtica.

No vull deixar un planeta pitjor del que ens hem trobat, això és sentit comú. Però el decreixement no és la solució, no estem negant el canvi climàtic però la tecnologia permetrà que els avions contaminin cada dia menys.